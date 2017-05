Dakraam met geïntegreerde suskast in studentencomplex

Duurzaam Gebouwd-partners FAKRO en BUVA ontwikkelden bij een samenwerking een dakraam met geïntegreerde suskast voor extra ventilatie in diverse ruimten. De oplossing vormt een manier om een gezond binnenklimaat te garanderen.

De oplossing werd toegepast in een studentencomplex aan de Pieter Vlamingstraat in Amsterdam. Dit complex is een initiatief van Woonstichting de Key. De 145 zelfstandige studentenwoningen zijn beperkt in oppervlak, maar de nadruk ligt op het realiseren van veel comfort. De uitdaging bij het complex was de beperkte verdiepingshoogte. In de praktijk betekent dit dat er geen ruimte is om een dakraam en suskast apart toe te passen. De ontwikkelde oplossing door de 2 partners combineert beide systemen in 1 pakket.

Gezonde woonruimte met veel daglicht

Voordelen van de oplossing zijn de gezonde woonruimte, het voldoende daglicht en de frisse lucht. Er is sprake van een hoge geluidswering, de oplossing voldoet aan alle eisen van wind- en waterdichtheid en kan worden meegenomen in de EPC-berekening. Er is tevens minder inbouwruimte nodig en minder inbouwtijd.