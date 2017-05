Gezond en veilig wonen bij praktijkdag

De praktijkdag Gezond en Veilig Wonen 2020 gaat in op gezond wonen, werken en de uitdagingen die dit meebrengt voor de bouw- en vastgoedsector. Op 29 juni worden diverse actuele en relevante vragen beantwoord over deze onderwerpen.

Het podium voor de praktijkdag, georganiseerd door Duurzaam Gebouwd-partner Nieman Groep i.s.m. TriaCon en Subvention, is het CineMec in Ede. De bijeenkomst geeft invulling aan opgaven als vergrijzing, gezondheid en integrale veiligheid. Vragen als ‘Is mijn huis veilig bij brand’ en ‘Waar moeten we op letten om het digitaal veilig te houden als onze gebouwen onderdeel worden van het Internet of Things?’ passeren de revue.

Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk vertolkt de rol van dagvoorzitter. Hij voelt sprekers als ambassadeur sector wonen André Meester van brancheorganisatie VLA en Jasper Grevers van De Haan Advocaten & Notarissen aan de tand.

Volledige programma en inschrijfmogelijkheid

Meer informatie over het volledige programma vindt u op de website ‘Gezond wonen en werken’. Ook vindt u hier de mogelijkheid om in te schrijven voor dit seminar.