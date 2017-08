MVO-verslag: gezonde, slimme en energieneutrale gebouwen

Het MVO-verslag ‘Beter leven met gezonde, slimme en energieneutrale gebouwen’ van Deerns is gepubliceerd. In het verslag komt onder andere de visie van het ingenieursbureau naar voren over de toekomst.

Die is gezond, slim en energieneutraal, zo blijkt uit het verslag. Gebouwen moeten een positief effect hebben op mensen en de aarde als geheel. “We richten ons op kantoorgebouwen die ertoe bijdragen dat de mensen die er werken fit en gezond blijven”, staat in het verslag beschreven. “We willen slimme ziekenhuizen creëren die de hoogste normen voor gezondheidszorg, veiligheid en comfort ondersteunen.”

Kernwaarden voor Deerns om naar toekomstbestendig vastgoed te komen zijn deskundigheid, ondernemerschap, reputatie, integriteit en samenwerking. In het verslag komen diverse voorbeelden langs van vastgoed dat onlangs een verduurzaming onderging. Onder andere The Outlook en Royal Agio Cigars passeren de revue.

MVO-verslag

Download het volledige MVO-verslag voor een interview Deerns-CEO Jan Karel Mak.