Gezonde Gebouwen vormt trend voor 2018

De wetenschap is doordrongen dat gezonde gebouwen actief bijdragen aan het welzijn van bezoekers, medewerkers en andere gebruikers. Het bewijs hiervoor stapelt zich op vanuit diverse onderzoeken, die duidelijk maken dat er een duidelijke link is tussen een gezond gebouw en een hogere arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim.

Frisse lucht, een persoonlijk instelbaar klimaat en het toepassen van gezonde, niet giftige materialen dragen bij aan een gezonde omgeving. Om dit te bereiken is het van belang om met het complete projectteam vroegtijdig in overleg te bepalen welke maatregelen ze moet treffen om dit gezonde binnenklimaat te verwezenlijken.

Om het gezonde binnenklimaat te onderbouwen en te borgen is het mogelijk om een WELL-certificering in te zetten. Hiermee kan een gebouwbeheerder of verhuurder het welzijn van gebruikers in een kantoor, zorgvastgoed of ander type gebouw meten. In deze standaard staat de menselijke factor centraal en ligt de nadruk op elementen als lucht, licht, fitness, water en comfort.

Whitepaper Gezonde Gebouwen

Whitepaper 'Wel(l)zijn in kantoren'

