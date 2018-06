In de whitepaper ‘Gezonde werkomgeving binnen handbereik’ komen de urgentie, het ontwerp en de realisatie van gezonde gebouwen aan bod. De gratis publicatie van Duurzaam Gebouwd laat zien wat gebouweigenaren en facility managers met een WELL-certificering kunnen, wat zo’n certificering kost en wat het kan opleveren.

De manieren waarop je een optimale werkomgeving kunt inrichten en de mogelijkheid om gezondheid hard te maken vormen twee belangrijke onderwerpen in de publicatie. In ‘Gezonde werkomgeving binnen handbereik’ besteden we daarom aandacht aan wat een investering in een WELL-certificering oplevert en laten we diverse experts aan het woord in het rondetafelgesprek ‘In een gezond gebouw staat de mens centraal’.

Download de whitepaper helemaal gratis. Snak je naar meer kennis? Download dan een van onze andere whitepapers, over BENG, MPG of #VanGasLos.