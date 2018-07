Seminar Gezonde Gebouwen: actief bijdragen aan welzijn van gebruikers

Het seminar Gezonde Gebouwen komt eraan. Na de bouwvak inspireren sprekers als Duurzaam Gebouwd-expert Pim Peters en Jacco Paauw van Arup Associates over het actief bijdragen aan welzijn van bezoekers, medewerkers en andere gebruikers.

Op 20 september 2018 vindt het seminar Gezonde Gebouwen plaats in het kantoor van IMd in Rotterdam. Eerder publiceerden we al over de aanleidingen voor het seminar: voor de exploitatiefase van gebouwen zijn er nog de nodige uitdagingen te overwinnen, want hoe zorgen we ervoor dat een gebouw nog jarenlang gezond blijft na de oplevering?

Het programma start om 09.00 uur en eindigt om 13:15 uur. Meer informatie over het programma en de mogelijkheden om in te schrijven vind je op de pagina van het seminar op DuurzaamGebouwd.nl. Toegang is gratis voor leden en partners.