Uitbreiding duurzame dienstverlening met WELL AP

Indre Pazusyte, een medewerkster van Duurzaam Gebouwd-partner C2N, heeft de officiële status verkregen van WELL Accredited Professional (AP). WELL staat bekend in de markt als certificeringsmethodiek om gezondheid te meten in een gebouw.

Met het behalen van de status valt Indre Pazusyte onder een groep met professionals die zich inzetten voor de ondersteuning van menselijke gezondheid en welzijn in de gebouwde omgeving. C2N breidt met de AP haar dienstverlening uit om duurzaam vastgoed te creëren.

Over WELL

De WELL Building Standard is de eerste bouw-norm die zich uitsluitend richt op de gezondheid en het welzijn van de mensen in gebouwen. WELL is een op bewijs en prestaties gebaseerd systeem voor het meten, certificeren en bewaken van functies die de menselijke gezondheid en het welzijn in de gebouwde omgeving beïnvloeden door lucht, water, voeding, licht, fitness, comfort en geest.

Waar BREEAM en LEED zich focussen op de effecten van vastgoed op het milieu, stelt WELL de gezondheid en welzijn van de gebruikers centraal.