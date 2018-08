WELL Building Standard vergt integrale aanpak

Eind 2018 wordt het nieuwe kantoor van HumanTotalCare in Son opgeleverd. Het is de eerste organisatie in Nederland die gaat voor vier Well Gold-certificaten: renovatie, nieuwbouw casco en interieur in combinatie met BREEAM-certificering. En daar komen de eisen op basis van de eigen expertise op het vlak van duurzame inzetbaarheid van medewerkers nog eens bovenop. “Een integrale aanpak is essentieel voor het vinden van de juiste oplossingen.”

Foto's: Bert van Berkum

De WELL-standaard, een idee van de Amerikaan Phill Williams, betreft lucht, water, voeding, licht, vitaliteit, comfort en een gezonde geest. Dit sluit naadloos aan bij de corebusiness van HumanTotalCare, moederbedrijf van HumanCapitalCare, ArboNed, Mensely, IT&Care en Focus, dat klanten adviseert over de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Er werken in totaal zo’n 1.400 mensen. De nieuwbouw zal ook voldoen aan de BREEAM-NL Excellent-certificering.“Vanaf het begin was duidelijk dat het nieuwe pand moest bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. Practice what you preach. De praktijkstandaarden van BREEAM en WELL omvatten echter niet alles, onder andere het fitnessdeel is wat beperkt. Wij weten veel van het tegengaan van sedentair gedrag en ergonomie, en hebben die kennis ingezet bij de bouwplannen”, zegt Myrthe Schrijnemakers, facility manager bij HumanTotalCare.

Het nieuwe gebouw van HumanTotalCare moet bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de gebruikers

Eigen standaard

Het bestaande gebouw van HumanTotalCare, dat vier bouwlagen telt, is gerenoveerd en gecombineerd met nieuwbouw van zes bouwlagen. Een entree en ontvangsthal verbinden beide panden. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met BAM; het ontwerp is van MH1architecten. De twee gebouwen (totale oppervlakte 4.700 vierkante meter) worden ingericht op basis van de eigen unieke werkconcepten en met dit exterieur en interieur introduceert HumanTotalCare een eigen norm voor de duurzame werkomgeving: de HTC Building Standard. “Als je Amerikaanse WELL-standaarden wilt vervangen door goede Nederlandse normeringen, moet je een verklaring afgeven aan het International WELL Building Institute. Zo hebben we voor een groot aantal onderdelen bekeken wat het doel is, wat wij wilden bereiken en dit onderbouwd ter goedkeuring”, verklaart Schrijnemakers. “Nederlanders zijn bijvoorbeeld langer en slanker dan Amerikanen, dan heb je andere normen nodig. En ook onze technische mensen hebben gestoeid met de Amerikaanse standaarden in combinatie met de BREEAM-NL eisen en de Nederlandse markt, de bewijslast is hier toch anders dan in de VS. Zo hebben we bijvoorbeeld voor de verlichting eisen als biodynamische verlichting, tegengaan van verblinding, lichtreflectiewaardes, daglichttoetreding, kleurechtheid (R9) en duurzaamheid weten te combineren.”

Complexe opgave

HumanTotalCare is daarmee de eerste organisatie die tekent voor WELL op de schil en de inrichting. Een heel complexe opgave, aldus Schrijnemakers. “Het bouwen op basis van WELL is wezenlijk anders, het vergt een integrale aanpak. Daarvoor moet je bij het zoeken naar oplossingen steeds alle expertise om tafel hebben, zodat alle invalshoeken afgedekt zijn.” Een bijzonder ingewikkeld aspect is bijvoorbeeld het tegengaan van vluchtige organische stoffen. “Van elk bouwmateriaal, elk hip designstoeltje en alles wat daar tussen zit, moet je aantonen dat het aan de norm voldoet. En dan ontdek je dat niet alle sectoren hier al klaar voor zijn en dat informatie niet altijd voorhanden is”, stelt Schrijnemakers. “We hadden niet gedacht dat het zó complex zou zijn. Uiteindelijk tackel je het wel samen met de samenwerkingspartners en de bereidwilligheid van het International WELL Building Institute helpt natuurlijk ook. Het is ook in hun belang dat er een Nederlandse WELL-standaard komt.” De eigen HTC-norm wordt gezien als een mooie aanvulling op de huidige dienstverlening van HumanTotalCare. “Klanten zijn heel geïnteresseerd in wat wij doen op dit vlak, het leeft enorm.”

Voor WELL-certificering moet elk bouwmateriaal aantoonbaar voldoen aan de norm

Rekensom

Voor organisaties die ook WELL-certificering overwegen, heeft Schrijnemakers nog een aantal tips. “Bereid de financiële kant goed voor, want om overal aan te voldoen moet je soms dure oplossingen kiezen of duurt het langer om alternatieven te vinden. Afhankelijk van je kwaliteitsstandaard, moet je rekenen op minimaal 10-15% extra investeringen. Maar als je daardoor je ziekteverzuim met tienden van procenten kunt verlagen en de productiviteit met tienden van procenten kunt verhogen, dan ziet die rekensom er ineens heel anders uit”, zegt ze. “Verder moet de directie er volledig achter staan, anders wordt het lastig.” In december wordt het kantoor opgeleverd, daarna wordt de verhuizing ingepland en kan HumanTotalCare gaan genieten van een in alle opzichten duurzame en gezonde werkomgeving.

Tekst: Wilma Schreiber