Eéndaagse WELL Training voor gezonde gebouwen

De WELL Building Standard voor gezonde gebouwen wordt meer en meer bekend in Nederland. Maar hoe zit de certificeringsmethode nu precies in elkaar? En hoe wordt deze uit de VS afkomstige methode ingepast in Nederland? Daarover gaat het in de ééndaagse WELL Training, die het Blue Building Institute organiseert in de Circl in Amsterdam op 29 november.

Traditionele certificeringsnormen rond duurzaamheid zijn gericht op energie, water en afval. De WELL Building Standard richt zich daarentegen specifiek op gezondheid en welzijn van gebruikers met als doel gebouwen die bijdragen aan het bevorderen en beschermen van de gezondheid en het welzijn van gebruikers.

Inzicht in WELL

In deze eendaagse training krijgen deelnemers inzicht in de theorieën en processen achter de WELL Building Standard. Onderdeel van de training is het oefenen van de materie met mede-cursisten. De training is bedoeld voor vastgoedprofessionals die betrokken zijn bij projecten die WELL-gecertificeerd worden, maar ook voor professionals die binnenkort in aanraking komen met WELL of een globale introductie willen van de WELL Building Standard.

Inhoud

De inhoud van de workshop is volledig ontwikkeld door het International WELL Building Institute , kortweg IWBI, en is afgestemd op de Nederlandse praktijk. De ééndaagse WELL Workshop geeft diepgang in de achtergronden van de zeven WELL Concepts. Daarnaast komen de stappen in het certificeringsproces proces aan de orde, net als hoe de WELL Building Standard zich verhoudt tot BREEAMTM en hoe Innovaties toegepast kunnen worden. In break-out sessies worden opdrachten verstrekt die in groepen worden uitgewerkt.

WELL Accredited Professionals

Deze workshop wordt gegeven door Faculty Members. Dit zijn WELL Accredited Professionals, die speciaal door IWBI zijn geselecteerd zowel op basis van inhoudelijke kennis van en ervaring met de WELL Building Standard als vanwege hun excellente didactische vaardigheden.

Trainers

Tim Beuker en Gerrit-Jan Teunissen verzorgen de ééndaagse WELL training. Ir. Tim Beuker is adviseur Binnenmilieu bij BBA Binnenmilieu. Hij houdt zich bezig met het oplossen van gezondheids- en comfortklachten in bestaande gebouwen en het realiseren van gezondheidsambities bij nieuwbouw. Tim Beuker is de eerste WELL AP en WELL Faculty Member in Nederland. Hij is daarnaast WELL Concept Advisor over de concepten Air & Thermal Comfort voor IWBI.

Ing. Gerrit-Jan Teunissen is consultant bij TRAJECT Adviseurs & Managers. Sinds 2007 beoordeelt hij gebouwen (bestaand en nieuwbouw) op duurzame kwaliteit. Hij is de eerste LEED én WELL Accredited Professional in Nederland. Als consultant duurzame bouw heeft hij substantiële bijdragen geleverd bij vooraanstaande gebouwen zoals Circl, Shell Technology Center Amsterdam en RBS UNStudio Amsterdam.

