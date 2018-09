“Kijk als een familiebedrijf naar de toekomst, ook al werk je voor een multinational. Want als je dat doet, krijg je een duurzamere wereld.” Dat was de boodschap, die Bram Adema, directeur CFP Green Buildings, de bezoekers donderdag aan het einde van de middag meegaf bij de afsluiting van het Green Buildings Congres 2018 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Met zijn oproep sloot Adema aan bij de laatste spreker van de dag, Aukje Kuypers, Zakenvrouw van het Jaar 2018. Kuypers is algemeen directeur van het familiebedrijf P.G. Kuijpers, dat technische installaties in gebouwen en industrie ontwerpt, bouwt en onderhoudt. Kuypers, zelf de vierde generatie, legde uit wat het betekent om een familiebedrijf te zijn. “Wij denken aan de toekomst. Daarom denken we in generaties en niet aan het komend kwartaal of halfjaar.” En dat bepaalt volgens haar ook de manier waarop het bedrijf tegen de gebouwde omgeving aankijkt: “Wij willen bijdragen aan een gezonde omgeving om te werken, leven en te beleven. Nu en in de toekomst. Daarbij realiseren we ons ook dat we daarvoor partners nodig hebben.”

Cruciale rol voor mensen

Daarnaast vindt Kuypers dat haar bedrijf op het gebied van duurzaamheid en energietransitie goede technische alternatieven moeten bieden en daarmee klanten proactief moet benaderen. Ze constateert daarbij dat aanvankelijk deze alternatieven vaak vanwege de prijs werden afgewezen. Om daar iets aan te doen is opschalen nodig en onder invloed van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 ziet ze dat ook gebeuren. Kuypers ziet daarbij een cruciale rol weggelegd voor mensen. “Ik geloof namelijk in resultaat door betrokkenheid.”

Zo’n blik op de toekomst als Kuypers propageert, is nodig, aldus Adema, omdat, zoals futuroloog en TedX spreker Ruud Veltenaar het tijdens zijn lezing stelde, “enerzijds het met de wereld erger is dan we denken, maar anderzijds dat wij er met zijn allen iets aan kunnen doen.” Niet voor niets was daarom het thema van het congres dit jaar niet iets met gebouwen of met biodiversiteit, maar ‘We are the world’. “Er zijn straks tien miljard mensen op deze aarde en die moeten allemaal veilig, gezond en hopelijk gelukkig zijn,” zo startte Adema eerder op de dag het congres.

Innovation Challenge Award 2018

Het belang van de mens en een veranderende houding kwam ook naar voren tijdens de uitreiking van de ABN AMRO Innovation Challenge Award 2018. Die ging namelijk dit jaar naar Phi Accelerator, een online platform, dat mensen in staat stelt mee te doen en mee te werken met doelstellingen ten aanzien van verduurzaming en die te vertalen naar hun dagelijks werk. Daarbij doorlopen ze zes tot twaalf weken lang elke week in tien minuten een aantal challenges, die bestaan uit drie stappen: quiz, action en share.

De tool is gebaseerd op inzichten uit de psychologie en op enkele basismechanismen: Mensen leren in groepen; Mensen leren door te doen; Mensen leren van elkaar; Mensen komen in actie als het makkelijk en leuk is; Mensen worden fanatiek door een competitie-element en Mensen willen wel veranderen maar willen niet veranderd worden. De jury benadrukte dat het bij het versnellen van verduurzaamheid om massa draait, dus om veel mensen en om de gedragsverandering en bewustwording. Om zo’n verandering te stimuleren is volgens de jury gamification met de juiste software van Phi Accelerator de tool met de meeste impact.

Zonnepaneel

Verdienstelijke runner-up bij de Award was het bedrijf Wellsun. Het bedrijf beschikt over een zonnepaneel met een efficiency van 30 procent op 300 Wp per vierkante meter. Dat paneel wordt ingezet bij de Lumiduct, een energieopwekkende transparante zonwering, die het mogelijk maakt om compleet glazen gevels te realiseren. De gevels wekken meer energie op dan wanneer de gevels zouden worden geblindeerd met normale zonnepanelen.

De Lumiduct is selectief, want het weert alleen het directe licht van de zon, verantwoordelijk voor de opwarming van het gebouw. Dat licht wordt omgezet in nuttige energie. Voor het diffuse daglicht daarentegen is het transparant. Zo is het mogelijk om compleet transparante gevels energieopwekkend te maken. Om het succes nog verder te versnellen heeft Wellsun LED’s toegevoegd aan de zonnepanelen, zodat de gevel overdag energie opwekt en bijdraagt aan een optimaal binnenklimaat en ’s avonds dient als mediawall.

Tekst: Peter Bekkering