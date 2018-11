OfficeVitae nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

OfficeVitae is nieuw in het partnernetwerk van Duurzaam Gebouwd. Via een interview laat directeur Tako Werts weten hoe zijn organisatie naar duurzaamheid en gezondheid kijkt.

Wat zijn de kernactiviteiten van OfficeVitae?

Wij helpen kantoorgebouwen gezonder en duurzamer te worden en kantoorwerkers vitaler. Dit doen we door met smart technology zoveel mogelijk real time data op te halen uit het gebouw en bij de gebruiker. Dit wordt gevisualiseerd in ons software platform waarna analyses leiden tot aanbevelingen voor verbeteringen om te komen tot een gezondere en duurzamere werkomgeving. Daarnaast krijgen medewerkers tips en tools om de best passende werkplek te vinden en daar zo vitaal mogelijk te zijn.

Op welke manier(en) zet uw organisatie in op duurzaamheid?

Door zowel objectieve als subjectieve data uit het gebouw en vanaf de werkplek op te halen (binnenklimaat, bezetting en beleving) en deze te correleren en te koppelen ontstaan inzichten en mogelijkheden om de centrale klimaatinstallatie efficiënter en gebruikers-specifieker in te regelen. Hiermee kunnen aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd worden terwijl het comfort nivo voor kantoorwerkers op peil wordt gehouden.

Naar welke duurzame producten en / of diensten die u levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

We zien dat steeds meer relatief oude kantoorgebouwen te maken hebben met torenhoge energierekeningen en dat medewerkers steen en been klagen over het binnenklimaat. Er is daarnaast vaak gebrek aan objectieve en concrete data en een gedegen holistische analyse om er echt iets gerichts aan te kunnen doen. Ook zien we een stijgende behoefte aan mogelijkheden voor kantoorwerkers om op de werkplek individuele controle te hebben over temperatuur, ventilatie, licht en geluid.

Naast deze focus op energiebesparing, zien we gelukkig ook dat er steeds meer aandacht komt voor het welzijn en de gezondheid van medewerkers. De prestaties en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is uiteindelijk waar het om gaat.

Welk door u uitgevoerd project of welke door u geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

In een van de gebouwen van Achmea zijn we in april begonnen met het objectief en subjectief monitoren van het binnenklimaat. Gekeken is wat daar de invloed is van plantenwanden op het binnenklimaat en of deze planten wellicht een deel van de functie van de klimaatinstallatie zouden kunnen overnemen. Ook het veronderstelde positieve effect van groen op de werkvloer op de beleving van kantoorwerkers, wordt uitvoerig in kaart gebracht.

Wat is de reden dat uw bedrijf partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

Duurzaam Gebouwd houdt zich precies bezig met het thema dat wij belangrijk vinden, nl het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Middels het aanbieden van ronde tafels, seminars, workshops, etc kunnen wij onze doelstellingen verwezenlijken op het gebied van kennisdeling, samenwerken, nieuwe contacten leggen en netwerk uitbreiden.

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?