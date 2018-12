‘Zorg voor prominente rol van health & wellbeing in verduurzaming’

De kantorenmarkt komt in beweging. Gebouweigenaren realiseren zich dat ze nú actie moeten ondernemen om in de toekomst relevant te blijven. Een verplicht label C in 2023 en label A in 2030 sturen aan op verduurzaming, maar is er voldoende aandacht voor echte toekomstbestendigheid?

We doelen natuurlijk op de volgende stap bij het verduurzamen: gezondheid in gebouwen. Over dit onderwerp kunnen we stellen: ‘Onbekend maakt onbemind’. Directeur Tako Werts van OfficeVitae zet zich met zijn organisatie in om comfort en welzijn van gebruikers vaker terug te laten komen in verduurzamingsstrategieën. “Met de klimaatdoelstellingen is de inzet op een efficiëntere energiehuishouding logisch. Daar heb je het over concrete terugverdientijden en rendement. Die harde link is minder snel te leggen als we het hebben over maatregelen die gezondheid en welzijn beïnvloeden.”

Daarom ligt de focus voor veel organisaties op het terugdringen van de energievraag en het zoveel mogelijk opwekken van duurzame energie. Datzelfde richtpunt kan ertoe leiden dat er concessies worden gedaan op het gebied van comfort en gezondheid. “Dat is zonde, want er zijn aanzienlijk kosten te besparen als je ervoor zorgt dat je gebouw positief werkt op je werknemers. Dan kom je uit op een grotere besparing dan de winst op je energierekening.” Hij onderkent daarbij dat het lastig is om een verduurzaming van het binnenklimaat in verband te brengen met de uitwerking op arbeidsproductiviteit of ziekteverzuim. “Toch dragen onderzoeken vanuit CfPB, CBRE, TU Twente en DGBC bij aan de bewustwording over dit onderwerp. Net als de diverse certificeringsmethodieken op het vlak van health & wellbeing, zoals bijvoorbeeld WELL. Daarnaast volgt begin volgend jaar de introductie vanuit TVVL en VLA van een programma van eisen voor gezonde kantoren.”

Verband tussen gezond binnenklimaat en welzijn

De initiatieven geven health & wellbeing een prominentere plek in verduurzaming. “Daar zijn we enthousiast over, want het geeft aan dat er wel degelijk een verband bestaat tussen een gezond kantoor en het welzijn van medewerkers.” Reden voor OfficeVitae om hierop door te pakken en zelf aan de slag te gaan met onderbouwing. “Om dit vraagstuk in te vullen hebben we een eigen comfortindex in het leven geroepen. Met deze index maken we een verzameling van een aantal comfortparameters.”

Deze parameters (luchtvochtigheid, temperatuur, CO 2 , akoestiek, licht) worden aangevuld met de gebruikersbeleving. “De index combineert dus objectieve (sensor)data met subjectieve data. Door middel van crossanalyses en wetenschappelijke onderbouwing ontstaat een nieuwe KPI, die je naast andere indicatoren als energieverbruik, bezettingsgraad en ziekteverzuim kunt gebruiken.” Door ook gegevens rondom vitaliteit toe te voegen aan de verzameling data is het mogelijk om de fitheid van medewerkers te helpen verbeteren. Denk aan data over de hoeveelheid bewegingen die medewerkers maken. “We willen niet alleen dat het kantoor gezond is, maar dat medewerkers ook aangezet worden om voldoende te bewegen en minder lang te zitten. Dit alles om mensen vitaler en duurzamer inzetbaar te krijgen.”

Beleving van medewerkers

Het draait dus om inzicht. Inzicht in de werkomgeving en de beleving van medewerkers. Diezelfde gebruikers krijgen in de vorm van een app de mogelijkheid om zelf een geschikte werkplek te vinden. “OccuPlus laat niet alleen beschikbare werkplekken zien, maar vertelt je ook direct wat voor soort werkplek het is. Zo weet je welke plek je kunt inzetten om geconcentreerd een projectplan te schrijven en waar je goed kunt vergaderen met een fijne akoestiek en voldoende frisse lucht.” De medewerker kiest zelf de plek waar hij of zij zich prettig bij voelt. “Voor de facility manager betekent dit een continue inzage in de bezettingsgraad en voorkeuren met betrekking tot comfort. Daarnaast is het mogelijk om te optimaliseren aan de hand van data over de werkplekken die wel of niet worden gebruikt.” De transparantie over ruimtegebruik komt als geroepen in een tijd waarin gebruik van vierkante meters ter discussie staat. “De beslissingen over de upgrade van je vastgoed zijn te koppelen aan data. De bezettingsgraad, gedetailleerde informatie over het binnenklimaat en beslissingen van medewerkers om op specifieke plekken te werken geven je concrete informatie hoe je het gebouw en de inrichting daarop kunt aanpassen. Vitaliteit en gezondheid zijn daarin zonder twijfel de volgende stap.”