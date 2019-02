Nederland heeft nu twee WELL-testers in huis

Met de certificering van Marjon van Harten en Coen van der Graaf heeft DGMR als eerste in Nederland twee WELL Performance Testing Agents in huis.

Het duo beoordeelt of een gebouw voldoet aan de WELL-eisen. De WELL Building Standard richt zich op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van een gebouw. Het doel is de bescherming en bevordering van de gezondheid en welzijn van de mensen, met daarbij oog voor elementen als lucht, water, licht, voeding, geestelijke gesteldheid en conditie.

Met de certificering van de twee WELL Performance Testing Agents breidt DGMR haar dienstverlening voor WELL uit. Voor advies en procesbegeleiding konden opdrachtgevers al de hulp in roepen van drie WELL Accredited Professionals van DGMR. Nu is daar de uitvoering van WELL-assessments aan toegevoegd (namens de Green Business Certification Inc, GBCI).

Beoordeling

GBCI is niet alleen de organisatie die de WELL-documentatie en -prestaties beoordeelt, maar certificeert ook de opgeleide WELL Performance Testing Agents. De twee gecertificeerde testers volgden de training van GBCI in Parijs en leerden hoe ze bepaalde tests kunnen uitvoeren en waarop ze daarbij moeten letten.

Een WELL PTA onderzoekt of een gebouw presteert, zoals in de door WELL goedgekeurde documentatie is aangegeven. Ze voeren metingen uit, analyseren de gebouwgegevens en sturen de resultaten door voor de uiteindelijke beoordeling.

Dankzij performance testers als Van Harten en Van der Graaf (foto) hoeven opdrachtgevers geen Amerikaanse PTA’s te laten overkomen. Met Nederlandse PTA’s is de communicatie eenvoudiger en verloopt de WELL-certificatie vlotter.

