Primeur: DG-partner is eerste Europese WELL Performance Testing Organization

Duurzaam Gebouwd-partner DGMR laat met trots weten dat ze als eerste bureau van Europa sinds kort een officieel WELL Performance Testing Organization is. Namens de GBCI kan het bureau assessments uitvoeren bij partijen die met WELL aan de slag zijn en willen certificeren. Met de stap naar een WELL Performance Testing Organization heeft het bureau de gereedschappen in handen om een volledig WELL-traject te begeleiden.

Eerder besteedde Duurzaam Gebouwd al aandacht aan verschillende WELL-gerelateerde projecten van deze partner, zoals het gezonde Amsterdamse kantoor Flow. Daarnaast belichtten we de kansen voor WELL op het gebied van onderwijsvastgoed.

Doorlooptijd verkorten en kosten verlagen

Als WELL Performance Testing Organization kan DGMR de doorlooptijd van de assessment verkorten. Assessoren hoeven niet meer van ver te komen, wat naast versnelling ook een verlaging van kosten met zich meebrengt. Het volledige traject, van advies tot en met beoordeling, kan nu worden ondergebracht bij deze Duurzaam Gebouwd-partner.

