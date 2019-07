'Sector wakker schudden voor duurzame en gezonde oplossingen'

Als koploper in rookgasafvoer- en ventilatiesystemen is er een uitgebreide kennis over wet- en regelgeving bij M&G Group aanwezig. “We maken oplossingen op maat voor partners over de hele wereld. In de markt zien we een duidelijke beweging naar verduurzaming en onze partners vragen steeds actiever om advies en oplossingen in dit segment.”

Expert op dit gebied is Henk Bruining, die de functie Regulation & Innovation Manager bekleedt. Als voorbeeld noemt hij installateurs die zich verdiepen in warmtepomptechnologie. “In de markt merken we dat installateurs hier vaker mee aan de slag zijn of willen. Ook zien we dat er een discrepantie is tussen hoe men in Nederland conventionele verwarmingsinstallaties monteert en hoe nu de warmtepomptechnologie wordt aangebracht. Kijk alleen al naar de buitenunit; die wordt nu buiten opgesteld of opgehangen alsof er een airco is geïnstalleerd. Er is een installatietransitie nodig die de nieuwe technologie zonder hinderlijke aspecten in de gebouwde omgeving laat integreren.

Technologieën blijven zich ontwikkelen, er worden miljarden in R&D gepompt en innovaties blijven maar komen. “Nederland zit dan ook vol in een transitie en dat maakt het moeilijk te voorspellen hoe morgen eruitziet. Deze constatering betekent niet dat een afwachtende houding aan te raden is”, vult collega Maarten Bosboom aan, verantwoordelijk voor communicatie binnen M&G Group. “Nee, dan geef je het roer aan andere koplopers die wél voorwaarts willen. We hebben verschillende oplossingen die we nu al kunnen inzetten om Nederland ingrijpend te verduurzamen. Zo hebben we een bestaand transportnet dat geschikt is voor alternatieve gassen, die duurzaam worden opgewekt, gasmengsels met waterstof zijn voorbeelden. Ieder gas heeft unieke eigenschappen die we moeten onderzoeken.”

Doorslaggevende factoren

In totaal staan 7 miljoen woningen op de rol om verduurzaamd te worden; 2,4 miljoen daarvan zijn in het bezit van corporaties. “Het zal zeker niet zo zijn dat al deze woningen op stadsverwarming kunnen worden aangesloten”, vertelt Bruining. “Net zo min is de route naar all-electric voor een groot deel van de voorraad vanzelfsprekend of eenvoudig.” Doorontwikkeling van systemen en gesprekken met eindgebruikers zijn daarbij een doorslaggevende factor. “Het is nog een hele kunst om te begrijpen hoe een klant een installatie ervaart. De grote uitdaging is dan ook om technologische oplossingen te bedenken waarmee we stappen zetten op bijvoorbeeld akoestische demping en esthetiek.”

Hybride oplossingen worden nu met aardgas gerealiseerd. De opmars naar waterstof is nog geen feit, maar zit wel in de lift. “Voor hybride oplossingen hebben we nu nog te maken met conventionele techniek”, geeft Bosboom toe. “Je hebt dan een rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer nodig en je installeert een hybride warmtepomp. Je gebruikt de hybride warmtepomp om eventuele koude dagen zonder zon op te vangen.” Naast de hybride warmtepomp zijn de grondgebonden en luchtwaterwarmtepompen vaak terug te vinden in duurzame projecten.

Toe- en afvoersysteem

De effectiviteit van deze oplossingen is te koppelen aan het toe- en afvoersysteem. “Het rendement is hier direct aan gekoppeld”, gaat Bruining verder. “Zorg er dus voor dat kanalen goed geïsoleerd zijn en denk aan regendichtheid en windbelasting als je met installaties door het pannendak gaat. Niet alleen het type installatie dat je installeert is bepalend voor de duurzaamheid van een gebouw, maar ook de Trias Energetica. Zorg er dus voor dat je de woning eerst goed isoleert en dat je niet te maken krijgt met onnodige warmteverliezen.”

Niet alleen de energieprestaties zijn bepalend voor de toekomstbestendigheid van de woning. Het comfort van de eindgebruiker is niet alleen te koppelen aan warmte, maar vooral aan ventilatie en de kwaliteit van het binnenklimaat. “Gezondheid is voor ons een belangrijk onderwerp”, aldus Bruining. “Het is een van de redenen waarom we lid zijn van de VLA, om ventilatie en een goed binnenklimaat breder onder de aandacht te krijgen. Op dit moment heeft 1 op de 7 huizen in Nederland nog een ondermaats binnenklimaat, dat moet zeker anders.”

Gezondheid als basisprincipe

Toch lijkt het erop dat installateurs zich niet altijd bekommeren om deze materie. “Het valt ons op dat een focus op gezondheid geen basisprincipe is”, geeft Bruining aan. “Bij de aanleg van ventilatiesystemen heeft een installateur vaak geen investeringswens. Om hierop in te spelen zetten we in op plug and play-oplossingen, zodat deze partij zo snel en effectief mogelijk kan werken. Onze huidige systemen ontwikkelen we dan ook op zo’n manier dat er zo min mogelijk fout kan gaan bij de verwerking. De installateur moet het op de bouwplaats eenvoudig in elkaar kunnen klikken en er ook in de beheer- en onderhoudsfase geen omkijken naar hebben.”

Om iedereen wakker te schudden kan de nieuwe NEN 1087 uitkomst bieden. “Deze nieuwe norm vormt de bepalingsmethode voor onder andere de nominale ventilatiecapaciteit van een systeem”, aldus Bruining. “Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe norm ertoe leidt dat bouwteams meer aandacht besteden aan de ventilatie in een gebouw. Ondertussen werken wij er vooral aan om ventilatiesystemen automatisch te maken, want mensen hebben nu eenmaal geen ingebouwde luchtthermostaat.”

Laten excelleren

Naar verwachting blijft de vraag naar duurzame ventilatiesystemen groeien. “We zien eigenlijk nu pas het bewustzijn groeien. Vandaar dat we ook zo bewust bezig zijn met regelgeving en de beïnvloeding hiervan. Vanzelfsprekend moet de lat voor ons hoog liggen en willen wij zoveel mogelijk aan toekomstbestendige gebouwen meewerken. We willen niet alleen oplossingen produceren waar bijvoorbeeld installateurs mee aan de slag kunnen, maar ook verantwoordelijk zijn voor het laten excelleren van bouwpartijen. Vanuit die gedachte willen we een goede regelgeving hebben om het goed voor elkaar te krijgen voor eindgebruikers.”

Dat zien we onder andere terug in een van de innovaties die het duo laat zien, een levensloopbestendig rookgasafvoersysteem. “Na het einde van de levensduur kunnen we een deel van het systeem hergebruiken”, geeft Bosboom aan. “Bijvoorbeeld het kanaal voor een warmtepomp. Het idee is om een innovatie te leveren die meekan in de complete levenscyclus van een gebouw en in kan spelen op noviteiten die tijdens de levensduur naar voren komen.” Om tot volgende innovaties te komen zoekt M&G Group samenwerking met koplopers. “De warmtepomp moet optimaal geïntegreerd worden in de woning. We willen graag sparren met andere innovators over hoe we een warmtepompschoorsteen kunnen ontwikkelen.”

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: M&G Group