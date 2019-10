Lees Duurzaam Gebouwd Magazine #44 op je telefoon of tablet

Vanaf vandaag kun je het kersverse Duurzaam Gebouwd Magazine (nummer 44) op je tablet of telefoon lezen. Volg deze link om het magazine te lezen.

In Duurzaam Gebouwd Magazine #44 lees je onder andere een groot interview met Onno Dwars en duik je met ons in de thema’s Gezonde Gebouwen en #VanGasLos. Hier laten we je mooie praktijkvoorbeelden zien van verduurzaming, ontdek je nieuwe visies van koplopers in de sector en geven we je achtergrondinformatie over het onderwerp.

We nemen je in Duurzaam Gebouwd Magazine #44 onder andere mee naar de projecten Unilever, het nieuwe kantoor van Heembouw, EDGE Olympic en laten je de duurzaamheidskenmerken zien van de Floriade 2022.

Op deze pagina geven we je een overzicht van alle magazines die we online publiceerden.