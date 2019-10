EDGE Olympic: ‘Keuze voor WELL was logisch’

Aan de Amsterdamse Zuidas mogen de medewerkers van kantoorgebouw EDGE Olympic de vlag uithangen. Als eerste gebouw in Nederland behaalden zij het WELL Core & Shell Platinum certificaat. Duurzaam Gebouwd interviewt de betrokkenen bij het verduurzamingsproces, om erachter te komen hoe deze nieuwe standaard behaald werd.

Het gebouw werd in 2018 geopend. Toen was al duidelijk dat er ambities waren voor een toekomstbestendig gebouw, met een BREEAM-NL certificering en energieneutraliteit als uitgangspunt. Voor Zuidas-standaarden niet bijzonder, daar is een BREEAM-diploma namelijk de gouden standaard, maar het zette wél de goede stap naar een fossielvrije toekomst. Bij EDGE Olympic wordt onze aandacht echter getrokken naar andere focuspunten, namelijk de creatie van een gezonde werkomgeving voor medewerkers en een verbetering van de beleving van het gebouw.

Alles voor een gezonde werknemer

De samensmelting van duurzaamheid, gezondheid en slimme functies moest evenredig bijdragen aan het welzijn van medewerkers. De certificeringsmethodiek WELL bleek een ideale maatlat om het kantoorpand aantoonbaar gezond te maken. “Het geeft ons de mogelijkheid om te onderbouwen dat we er alles aan doen om de gebruikers een fijne werkomgeving te geven”, vertelt product excellence director Sandra Gritti van EDGE Technologies. “De keuze om voor WELL te gaan bij EDGE Olympic was voor ons logisch. Enerzijds tonen we hiermee onafhankelijk aan dat we niet alleen praten over gezonde gebouwen, maar ook daadwerkelijk een fijne werkomgeving creëren. Het schept bewijslast. Anderzijds hadden we bij EDGE Olympic ook de mogelijkheid om WELL op een goede manier te integreren. We hebben het gebouw namelijk zelf in beheer en verhuren deze onder aan verschillende huurders. Dat maakte het mogelijk om niet alleen een gezond casco te maken, maar bijvoorbeeld ook te zorgen voor gezonde voeding in het restaurant.”

Om het certificeringstraject in goede banen te leiden, werd DGMR ingeschakeld. “We werkten al jarenlang samen met OVG Real Estate en EDGE Technologies”, vertelt WELL Accredited Professional Tim Beuker. “We gaven invulling aan tien thema’s: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geestelijke gezondheid en sociale gezondheid. Al die onderwerpen samen vormen de basis voor het behalen van het certificaat. We onderzochten welke invulling we konden geven aan de diverse thema’s. Bij iedere verbetering keken we naar de impact voor de gebruiker en wilden we er zeker van zijn dat maatregelen iets toevoegen voor de gebruiker.”

Innovatiepunten sprokkelen

Iedere verbetering aan het gebouw moest bijdragen aan het grote plaatje: een gezonde en fijne werkomgeving, waar gebruikers goed kunnen presteren. Dat betekende innoveren voor het projectteam. “Onder andere op het gebied van ventilatie. We kregen een innovatiepunt voor de toepassing van een systeem dat 250% meer ventileert dan WELL eist. Dit zorgt voor een zeer goede luchtkwaliteit, waardoor de medewerkers van EDGE optimaal kunnen presteren. Ook voor een ander thema, voeding, werden verbeteringen uitgedacht die moesten bijdragen aan het succes van EDGE Olympic. “Zo zijn we bijvoorbeeld aan de slag gegaan met duidelijke labels van voeding, om ervoor te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is welke ingrediënten gebruikt worden, en geven we allergie-informatie. Op deze manier helpen we mensen bewust te kiezen tussen gezonde en ongezonde opties.”

Personal control met een app

Dan het binnenklimaat, waaraan de pijlers lucht, licht, thermisch comfort en geluid een bijdrage leveren. Een film op de website van EDGE Technologies laat zien dat frisse lucht de hoogste prioriteit heeft bij kantoorgebouwen. “We zijn ervan overtuigd dat een comfortabel binnenklimaat niet alleen samenhangt met goed ingeregelde en afgestelde installaties”, geeft Gritti aan. “Dit heeft vooral te maken met wat wij personal control noemen. Of de invloed die je als gebruiker hebt op de omgeving. Met behulp van een cloud platform en een app zorgen we ervoor dat het gebouw op de hoogte is van de wensen van gebruikers en hier actief op kan inspelen. Met de app kan men in zijn directe omgeving de verlichting en temperatuur naar wens instellen. Daarnaast kun je met de app deuren openen en vergaderruimtes en zelfs lockers reserveren.”

Hoewel WELL niet verplichtte om deze slimme gebouwfuncties onder te brengen in EDGE Olympic, zorgde het wel voor ondersteuning om de verschillende eisen in te vullen. “In de basis ging het om de beleving van de mensen die er werken”, gaat Gritti verder. “Denk aan de hoeveelheid daglicht, het ontwerp en design, de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Het smart gedeelte ondersteunt en vult aan, maar is niet een doel op zich. We zijn er wel van overtuigd dat slimme technologie het verschil kan maken om een gebouw nóg gezonder te maken en de resultaten uit sensoring en monitoring te gebruiken om verder te optimaliseren.”

Betekenis achter WELL-eisen

Alle inzet leidde tot een WELL Platinum-certificering en het tweetal kijkt dan ook terug op een succesvol proces en traject. “Het enthousiasme van Sandra om de visie van het gebouw te vertalen naar concrete maatregelen is hier een belangrijke driver voor geweest”, vindt Beuker. “De uitdaging schuilt in het doorgronden van WELL-eisen en de betekenis erachter. Dat klinkt als een open deur, maar is het niet. Als je de intentie van een bepaalde credit snapt, dan kun je dit eenvoudiger plaatsen binnen de ambities van je organisatie en je gebouw. Het is dus essentieel om eerst eigen ambities te vertalen naar concrete uitgangspunten en die langs de eisen van WELL te leggen.”

Dat de certificering zijn vruchten afwerpt, bleek al relatief snel na de oplevering van het gerenoveerde pand. Dankzij een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers werd duidelijk hoe de gebruikers het gebouw beleven en wat zij als prettig en minder prettig ervaren. “We vroegen onder andere naar de beleving op het vlak van akoestiek en temperatuur”, verduidelijkt Gritti. “Dat onderzoek, aan de hand van de Leesman Index, hebben we eerst uitgevoerd voor de vloer waarop we zelf werken. Daaruit bleek dat we uitkwamen op een bijzonder hoge score boven de 81. Deze onderzoeken lopen naast de metingen die we uitvoeren vanuit WELL.”

De goede dingen blijven doen

In 2022, drie jaar na het behalen van de certificering, is het tijd om aan te tonen dat je nog steeds op dezelfde koers zit. “Daarmee hou je de vinger aan de pols en we zien dit ook als een van de belangrijke eigenschappen van WELL”, aldus Gritti. “Het laat niet alleen bij de oplevering zien dat je de goede dingen doet, maar is daarnaast een belangrijke tool om tijdens de beheer- en exploitatiefase je ambities op het goede niveau te houden of te verscherpen. Daarom heeft een WELL-certificering voor ons absoluut meerwaarde.”