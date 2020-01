Bouw & Hout Convenant: méér hout in de bouw

De koplopers in de sector hebben onlangs de bakens iets verzet en pleiten voor meer hout in bouwprojecten. “De grootste uitdaging is het beeld dat men heeft van hout als bouwmateriaal.”

26 koplopers uit de bouw- en houtsector zetten sinds 2012 een handtekening onder het Bouw & Hout Convenant. Het convenant, een initiatief van FSC Nederland, had in de beginfase een duidelijk doel: gecertificeerd hout tot een vanzelfsprekendheid maken. Daarin zijn flinke stappen gezet, alle deelnemers kopen minimaal 90% gecertificeerd hout in. Ze formuleerden daarom dit jaar samen een nieuwe doelstelling: méér hout toepassen in bouwprojecten. TBI Holdings en Stiho, twee convenantdeelnemers van het eerste uur, vertellen hoe zij met deze ambitie aan de slag gaan.

Wendeline Besier, Manager MVO van TBI Holdings, ziet veel aanknopingspunten: “Het herziene convenant is een goede weerspiegeling van de huidige ‘stand’ van hout in de bouw. Bijna al het hout dat vandaag de dag wordt toegepast is duurzaam gecertificeerd, maar er liggen nog volop kansen om méér hout toe te passen. Met het ondertekenen van dit vernieuwde convenant onderschrijven we als TBI het belang van gecertificeerd hout als circulair bouwmateriaal. Het is immers een natuurlijke grondstof, slaat CO 2 op en is goed herbruikbaar.”

Kun je al voorbeelden geven hoe TBI dat in praktijk brengt?

“We geven nu al concreet invulling aan deze ambitie door meer projecten met hout te bouwen. Mooie voorbeelden zijn het onlangs opgeleverde kantoor van de Triodos Bank in Driebergen-Zeist en de woontoren ‘HAUT’ in Amsterdam, die voor een groot gedeelte uit hout bestaat. Ook bij de ontwikkeling van onze circulaire conceptwoning (TBI WOONlab) speelt hout een centrale rol.”

Biosintrum, Oosterwolde

Alleen maar kansen, of zien jullie ook uitdagingen?

“Ik denk dat de grootste uitdaging het beeld is dat men heeft van hout als bouwmateriaal. Is het bijvoorbeeld een waardig alternatief voor beton of staal? Deze positie van hout zullen we moeten versterken. Daarnaast ligt een belangrijke sleutel bij het ontwerp van gebouwen. Hier ligt ook een rol voor de architect. Daar wordt gekozen voor de materialen die toegepast gaan worden. Aan ons als aannemer de taak om te laten zien dat het bouwen met hout niet alleen esthetische, milieu- en klimaatwaarde heeft, maar ook technisch legio nieuwe mogelijkheden en kansen biedt.”

Stiho, groothandel in bouwmaterialen, ondertekende in 2012 het Bouw & Hout Convenant, maar was al langer voorvechter van het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen. Hout is van nature al circulair, Stiho ziet bovendien veel kansen in het geven van een tweede leven aan hout en andere materialen die al eens zijn toegepast.

Kun je dit toelichten Mark van Breukelen, Business Unit Manager van Stiho?

“Wij maken ons hard voor het gebruik van circulair hout en circulaire materialen. Dat doen we niet alleen, maar samen met partners van het Urban Mining Collective. Samen zien wij de stad als bron en ‘oogsten’ wij panden: dat betekent dat we bruikbare materialen uit panden verzamelen en deze opnieuw in de keten brengen – tegen dezelfde voorwaarden als een nieuw materiaal. Deze materialen zijn nét zo goed als nieuw, maar omdat ze er al zijn, dragen we op die manier bij aan duurzaamheid. Daarnaast geloven we erin dat het gebruik van hout een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Hout is immers een biobased, hernieuwbaar materiaal. We delen onze kennis met klanten en partners over hout als circulaire grondstof middels bijvoorbeeld kennissessies op onze vestigingen.”

‘Meer hout’ klinkt logisch, maar is de markt er klaar voor?

“Er zijn zeker uitdagingen in de markt. Zo zijn aannemers en aanverwante partijen gebonden aan de materialen die door architecten en woningcorporaties worden voorgeschreven. Als leverancier van duurzaam en circulair hout gaan we graag in gesprek met deze partijen om advies te geven over duurzame keuzes. We zien dat nog niet alle partijen in de markt op de hoogte zijn van de voordelen van hout en hergebruikt hout. Ook is er soms nog de onterechte twijfel of hout dat een tweede leven krijgt net zo goed is als nieuw hout. Die twijfel nemen we weg door te laten zien wat er mogelijk is. Zo organiseren we bijvoorbeeld circulaire events voor klanten, waar zij kunnen kennismaken met de mogelijkheden op dit gebied.”

Tekst: Mark Kemna

Foto Triodos Bank: Bert Rietberg voor J.P. van Eesteren