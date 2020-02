De impact van gezonde gebouwen voor gebruiker en omgeving op Building Holland 2020

Op 25 maart in de middag laten we tijdens dit side event op Building Holland 2020 de impact van gezonde gebouwen zien, voor gebruiker en omgeving. Anno 2020 kan een werkgever zich geen kantoor oude stijl meer veroorloven. Aannemers moeten meer dan ooit nadenken over de luchtkwaliteit in de huizen die zij bouwen.

Zijn alle maatregelen, zoals flexibel werken in een gezonde, stimulerende omgeving, of de aanstaande BENG ook echt succesvol en wat zijn de belangrijkste bijdragen daaraan? Welke maatregelen horen zeker in een gebouw anno 2020 thuis en welke behoren tot de keuzemogelijkheden. Diverse deskundigen, onafhankelijk of vanuit de praktijk (vastgoed, technologie) leveren verschillende nieuwe invalshoeken en inzichten op. Dit zijn de sprekers die hun komst hebben bevestigd:

Désirée Driesenaar (Healthy Building Network)

Jan Malestein (NS), Sven Evertz (Antea Group)

Coert Zachariasse (Delta Development Group)

Op deze pagina vind je de praktische informatie en de inschrijfmogelijkheid. Inschrijven voor het side event is kosteloos. Indien jij je aanmeldt voor dit side event heb je direct gratis toegang tot Building Holland. Een week voorafgaand aan het event krijg je een badge via Building Holland.