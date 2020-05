Digitale rondetafelgesprekken over gezonde en slimme gebouwen

Tijdens het event Building Futureproof vonden diverse rondetafelgesprekken plaats, waarvan we er twee voor je uitlichten.

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

Het eerste gesprek gaat over de privacy van gezonde gebouwen. Wanneer je een slim en gezond gebouw ontwerpt en realiseert, hoe ga je dan om met de privacy van de gebruikers? Is het denkbaar dat zij gegevens afstaan over gedrag en voorkeur voor het binnenklimaat en mag je bijvoorbeeld de looproutes van deze medewerkers in kaart brengen? Het onderwerp werd door diverse experts op dit gebied in kaart gebracht en het gesprek geleid door Wietse Walinga, directeur en partner van Smart WorkPlace.

Een tweede rondetafelgesprek dat plaatsvond ging over de waarde van slimme en gezonde gebouwen. Net als het gesprek over privacy van gebruikers in gezonde gebouwen, werd dit gesprek georganiseerd door een van de sponsoren van het event, Croonwolter&dros. Bovenaan deze pagina bekijk je het rondetafelgesprek over privacy van gebruikers, hieronder vind je de video over de waarde van slimme en gezonde gebouwen.