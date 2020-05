Bewegingsmelder voegt temperatuur- en verlichtingsregeling toe aan smart home

Met een nieuwe universele bewegingsmelder voegt powermanagementbedrijf Eaton een extra vernuftigheid toe aan smart homes. De xComfort-melder activeert vooraf ingestelde verlichtings- en verwarmingsfuncties wanneer beweging wordt gedetecteerd.

De universele bewegingsmelder is een draadloze oplossing voor woningen en maakt gebruik van bewegingsdetectie om door de gebruiker gedefinieerde, voorgeprogrammeerde verlichtings- en verwarmingsfuncties te activeren. De melder richt zich op drie belangrijke factoren: energiebesparing, veiligheid en meer comfort.

Energiebesparing

Door gebruik te maken van bewegingsdetectie heeft de bewegingsmelder een belangrijke energiebesparende functie. Zo kan beweging bijvoorbeeld worden gebruikt om de verwarming naar de economy-stand te laten schakelen en vervolgens na een bepaalde periode naar de standby-modus en omgekeerd, op basis van de aan- of afwezigheid van personen in een ruimte. Verlichting kan op dezelfde manier worden geautomatiseerd, inclusief door de gebruiker te definiëren instellingen voor vertraagde uitschakeling of dimmen.

De xComfort wordt gevoed door een standaard, eenvoudig te vervangen CR2450 3V-batterij met een geschatte levensduur van vijf jaar. Als de batterij bijna leeg is, wordt dit aangegeven door de meerkleurige ledverlichting op het apparaat zelf, dat tevens een signaal afgeeft wanneer eventuele andere corrigerende handelingen nodig zijn. Als alternatief kan de bewegingsmelder ook worden gevoed door de 230 VAC netspanning.

Veiligheid

Automatisch verlichten van ruimten is tevens een waardevolle veiligheidsvoorziening. Wanneer de verlichting bij het betreden van een ruimte automatisch wordt ingeschakeld, wordt het risico van letsel als gevolg van het lopen in een donkere ruimte uitgesloten. Ook beschikt de melder over een afwezigheidsmodus, die bij detectie van beweging onmiddellijk alle lampen aan en opent hij alle jaloezieën. Zo lijkt het of er iemand thuis is en worden inbrekers afgeschrikt.