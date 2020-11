EDGE kondigt derde ontwikkeling aan in Eindhoven

Na de ontwikkelingen voor Rabobank en het Rijksvastgoedbedrijf start EDGE met een derde ontwikkeling naast Eindhoven Centraal. MVSA Architects tekent voor het ontwerp. De multifunctionele ontwikkeling gaat 25.000m2 kantoorruimte en 14.500m2 woonruimte opleveren.

EDGE Eindhoven opent zijn deuren in 2023. Voor de toekomstige werknemers en bewoners ligt de primaire focus op duurzaamheid en gezondheid. De ligging bij Eindhoven Centraal zorgt voor een goede toegankelijkheid en de groene wandelroute die door de gebouwen van EDGE Eindhoven wordt aangelegd naar de Dommel maakt het pand ook aantrekkelijk voor publiek. EDGE Eindhoven gaat uit twee delen bestaan: een gebouw met 25.000 m2 kantoorruimte en een transparant groen atrium en het tweede gebouw met 14.500 m2 woonruimte voor 175 appartementen in de vrije sector. EDGE streeft voor het nieuwe gebouw zowel een BREEAM Excellent (duurzaamheid) als een WELL Core & Shell Gold (welzijn) certificering na.

Duurzaam werken en wonen in het hart van Eindhoven

EDGE heeft als doel om bij de bouw 25% circulaire, gerecyclede of recyclebare materialen te gebruiken. Alles zal worden vastgelegd in het Madastermaterialenpaspoort, waarbij het uitgangspunt is dat het gebouw kan worden afgebroken zonder materiaalverlies. Bij alle watervoorzieningen, zoals drinkwaterfonteinen, toiletten, tapkranen en douches, wordt ervoor gezorgd dat er tot 40% drinkwater wordt bespaard. Voor het groene dakterras wordt regenwater opgevangen en ondergronds opgeslagen voor de irrigatie. Op de daken worden ook zonnepanelen geplaatst die het gebouw extra energiezuinig maken en een energiebesparing van ten minste 30% opleveren.

“Dit toekomstbestendig mixed-use complex waar je kan wonen, werken en ontspannen is een aanwinst voor de nieuwe entree en skyline van Eindhoven. Hoogwaardige materialen en verrassende details zorgen voor een naadloze aansluiting met de naast gelegen Dommel. Met dit ontwerp realiseren wij in het hart van Eindhoven een unieke plek waar het welzijn van de gebruiker centraal staat", aldus Roberto Meyer van MVSA Architects.

Voorzieningen en ruimtes open voor Eindhoven

De voorgevel is zo ontworpen dat alle ruimtes veel natuurlijk daglicht krijgen. Ookk in het atrium komt een kunstinstallatie die het gebouw verbindt met de Lichtstad. EDGE Eindhoven realiseert ook een parkeergarage met ruimte voor 252 auto's en ruim 1.000 fietsen, met verschillende laadpunten om elektrisch rijden te bevorderen. Daarnaast komen er in het gebouw een restaurant met een aanbod van gezonde maaltijden, slimme vergaderruimtes die van alle gemakken zijn voorzien, een grote evenementenruimte, open ruimtes voor gedeeld gebruik, een koffiebar, een volledig uitgeruste fitnessruimte en een groen dakterras. De tuim 4.000m2 groenvoorzieningen worden uitgevoerd door ZUS landschapsarchitecten.

De woon- en werkomgeving van EDGE Eindhoven wordt gemonitord door de slimme infrastructuur van EDGE, met functies en voorzieningen die gezondheid en welzijn bevorderen. In het kantoorgebouw biedt EDGE Eindhoven ook ruimtes voor gedeeld gebruik waar mensen kunnen samenkomen. Bezoekers, gasten en huurders kunnen deze ruimtes gebruiken om elkaar te ontmoeten, voor een kort werkoverleg of om bij te praten met collega's en gasten.

EDGE Eindhoven wordt naar verwachting eind 2023 opgeleverd.