WELL Masterclass voor gezonde impulsen

CFP Green Building organiseert binnenkort samen met het Blue Building Institute de WELL Masterclass. Verdient jouw gebouw ook gezonde impulsen?

De coronacrisis heeft ons in 2020 geleerd dat een gezond binnenklimaat in gebouwen uiterst belangrijk is om te leren, werken of de corona buiten de deur te houden. Een duurzame, gezonde en toekomstbestendige omgeving is prettig en productief werken. Wie wil dat niet?

Je kunt aan de hand van diverse labels en/of certificeringen gezondheidsmaatregelen uitstippelen en certificeren. Een daarvan is WELL, maar weet jij precies welke maatregelen toepasbaar zijn om een optimaal gezond gebouw te creëren en werkelijk voor impact te zorgen?

In de interactieve masterclass op donderdag 8 april maak je kennis met de WELL Building Standard aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook ontdek je hoe je met behulp van een pre-quickscan een gebouw scant op de verplichte gebouwgebonden eisen van WELL. Met deze scan leer je hoe je morgen al laagdrempelig met WELL-maatregelen aan de slag kan voor jouw gebouw. De scan brengt alle WELL-maatregelen in beeld en verkent of certificering een goede vervolgstap is voor jouw gebouw.

Doelgroep: vastgoedeigenaren en –beheerders, HR managers en facility managers.

Trainers:

Demi Alders MSc. (consultant duurzaamheid)

Pien ter Beek MSc. (consultant duurzaamheid)

Gertjan Vons MSc. (consultant duurzaamheid en techniek)

Programma

14.00 – 14.10 – Introductie



14.10 – 14.25 – De WELL v2 Building Standard en de voordelen voor jouw gebouw of organisatie

Ontdek uit welke categorieën WELL v2 bestaat, hoe de methodiek werkt en wat de voordelen hiervan zijn voor je gebouwgebruikers en de waarde van je vastgoed.

Ontdek uit welke categorieën WELL v2 bestaat, hoe de methodiek werkt en wat de voordelen hiervan zijn voor je gebouwgebruikers en de waarde van je vastgoed. 14.25 – 14.30 – Het WELL certificeringsproces

Krijg uitleg over het certificeringstraject en alles wat hierbij komt kijken.

Krijg uitleg over het certificeringstraject en alles wat hierbij komt kijken. 14.30 – 14.45 – WELL in de praktijk

Met voorbeelden uit de praktijk leer je welke maatregelen er genomen kunnen worden om gebouwen gezonder te maken en voor welke verschillende projecten WELL toepasbaar is.

14.45 – 14.55 – Pauze

14.55 – 15.35 – Check je gebouw op de belangrijkste WELL features

Leer welke gebouwgebonden ‘features’ er behaald moeten worden om een WELL certificaat te halen. En, doe na afloop zelf een WELL pre-Quickscan.

Leer welke gebouwgebonden ‘features’ er behaald moeten worden om een WELL certificaat te halen. En, doe na afloop zelf een WELL pre-Quickscan. 15.35 – 15.55 – Quick wins om in jouw gebouw te implementeren

Leer met welke features van WELL je morgen al aan de slag kunt gaan om een gezond gebouw te creëren.

Leer met welke features van WELL je morgen al aan de slag kunt gaan om een gezond gebouw te creëren. 15.55 – 16.30 (incl. korte pauze vooraf) – Zelf aan de slag

Via een opdracht leer je de elementen en methode achter WELL beter kennen. Daarnaast beleef je hoe je een creatieve invulling geeft aan WELL.

Via een opdracht leer je de elementen en methode achter WELL beter kennen. Daarnaast beleef je hoe je een creatieve invulling geeft aan WELL. 16.30 – 16.45 – De CFP WELL Quickscan

16.45 – 17.00 – Afronding met de gelegenheid om vragen te stellen

Wil je aan de slag met de gezondheid van je eigen gebouw? Schrijf je dan hier in voor de WELL Masterclass op 8 april van 14.00 tot 17.00 uur.