Update PvE Gezonde Kantoren 2021 beschikbaar

Door de vakanties houden veel kantoren de komende weken een lege aanblik, maar veel bedrijven maken zich wel op voor een terugkeer van hun personeel. Twee vaste thuiswerkdagen zou de nieuwe norm kunnen worden, maar wat gebeurt er allemaal voor je gezondheid op de drie overgebleven dagen? Dat lees je in de update van het Programma van Eisen Gezonde Kantoren 2021.

Het rapport Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren is ontwikkeld door Binnenklimaat Nederland, Platform Duurzame Huisvesting, RVO en TVVL. Daarin krijg je als gebouweigenaar uitgelegd hoe je een gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend binnenklimaat kunt creëren. Met meer dan 30.000 downloads is het PvE zeer goed ontvangen door de markt. In de nieuwe, geüpdatete versie van het rapport is het commentaar van veel gebruikers verwerkt.

Regels en eisen voor kantoorgebouwen waren er altijd al, maar niet overzichtelijk bij elkaar gebracht in een document. Met deze reden werd in 2018 het Programma van Eisen Gezonde Kantoren opgesteld. Inmiddels is het PvE Gezonde kantoren (versie 1.0 uit 2018) door een groot scala partijen in gebruik genomen. Uitgangspunt is dat bij nieuwbouw en renovaties van kantoren vooraf eisen worden geformuleerd waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren.

Kansen exploitatiefase

“Het uitgangspunt was om het eenvoudiger te maken om bestekken te formuleren die inzetten op een comfortabel en gezond binnenklimaat”, verteld Remi Hompe (directeur van Binnenklimaat Nederland). “Andere uitgangspunten waren het beperken van energiekosten en een betere inzet op de exploitatiefase, waarvan we weten dat er nog veel kansen liggen. Het duurzaam beheer werd een belangrijk onderdeel in deze bestekken, zodat gebouwen niet alleen gezond worden ontworpen en opgeleverd, maar het ook jarenlang blijven. Er lag destijds al veel nadruk op het onderdeel energie en daaraan wilden we een focus op gezondheid, comfort en productiviteit toevoegen.”

“Centraal in het programma”, vervolgt Hompe, “staan vier thema’s in het binnenklimaat: lucht, licht, klimaat en geluid. Binnen het thema ‘lucht’ zijn bijvoorbeeld CO 2 -concentratie en luchtverversing een onderdeel, evenals spuiventilatie en luchtvochtigheid.” Dat dit door de coronacrisis inmiddels een uitermate hot thema is, moge duidelijk zijn. In het PvE wordt voor elk van de vier thema’s gewerkt met drie ambitieniveaus (A t/m C). Een C betekent dat je al presteert boven de wettelijke normering.

Update gebruikersfeedback

In de praktijk blijkt dat sommige van de klasse A-, B- of C-eisen uit het document tot discussies leidden of niet helemaal aansloten bij wat als ‘gangbaar’ geacht wordt. Ook waren sommige onderdelen in het PvE niet meer in lijn met algemene normen en richtlijnen. Samen met bba binnenmilieu hebben Binnenklimaat en TVVL daarom het PvE Gezonde Kantoren een inhoudelijke update gegeven. Hiermee is het rapport weer helemaal actueel en nog waardevoller geworden.

Je kunt het rapport hier downloaden.



Bron: Binnenklimaattechniek

Lees ook: 'Ik wil een A-klasse gezond gebouw'