Marmoleum zorgt voor supergezond binnenklimaat

Marmoleum van Forbo Flooring is niet alleen een van de duurzaamste vloeren ter wereld, gemaakt van natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen, maar ook een van de gezondste. De vloer draagt bij aan een veilig, schoon, verantwoord en hygiënisch binnenklimaat en geldt om die reden als een topfavoriet wanneer ontwerpers of architecten zelf hun huis inrichten, zoals Reimar von Meding en Thomas Eurlings.

Foto boven: Het huis van KAW-architect Reimar von Meding met CO2-neutraal geproduceerd Marmoleum van Forbo Flooring op de vloer in een huis dat meer energie oplevert dan het kost. Foto door Ossip van Duivenbode

Marmoleum kent geen tot bijna geen emissie van vluchtige organische stoffen (VOS). Er komen dus geen tot heel weinig microdeeltjes vrij na installatie, ook wel fijnstof genoemd. Marmoleum voldoet dan ook ruim aan alle gezondheids- en veiligheidsnormen van de Europese Unie (EN 14041, REACH). De vloeren zijn bovendien WELL gecertificeerd.

Verder is Marmoleum antistatisch omdat het een natuurlijk product betreft, in tegenstelling tot vloeren die van plastic zijn gemaakt. Marmoleum bevat ook geen weekmakers, is van nature antibacterieel en schimmelwerend. Bovendien is de vloer hypoallergeen. Dat betekent dat Marmoleum geen allergische reacties kan veroorzaken. Vanwege deze eigenschap kreeg Marmoleum het ‘UK Allergy Seal of Approval’ van de British Allergy Foundation. Hiermee is de vloer veilig voor bijvoorbeeld kinderen met astma, maar ook voor mensen met andere allergische aandoeningen.





Het huis van ontwerper Thomas Eurlings met Marmoleum Lilac van Forbo Flooring in de woonkamer.

Klimaatbijdrage/circulair

Een Marmoleum-vloer draagt een steentje bij aan een gezondere wereld. Zo wordt Marmoleum CO2-negatief geproduceerd. De natuurlijke gewassen, planten en bomen, die gebruikt worden voor het maken van de vloer, nemen tijdens hun levensduur (middels het proces van fotosynthese) namelijk meer CO2 op dan nodig is voor de productie.

Marmoleum wordt gemaakt van natuurlijke materialen zoals jute, vlas, hars, houtmeel en kalksteen. Daarvan is 72 procent snel herwinbaar en 43 procent gerecyclede content. Na een levensduur van zo’n dertig jaar kan Marmoleum eenvoudig worden vermalen en hergebruikt. Zelfs bij verbranding levert het een hogere calorische waarde op en meer thermische energie dan de energie die tijdens de productie wordt verbruikt. Zo sluit de kringloop zich volledig. Daarnaast neemt Forbo Flooring oude en afvalvloeren terug in haar streven Marmoleum volledig circulair te maken.

Vanwege haar kwaliteiten op het gebied van design, gezondheid en duurzaamheid wordt Marmoleum vaak door ontwerpers en architecten gebruikt als ze hun eigen huis inrichten. De vloer wordt ook geleverd in een handig duurzaam klikformaat, genaamd Marmoleum Click, dat u eenvoudig zelf kunt installeren en ook weer meenemen bij verhuizing.



Supergezond Marmoleum van Forbo Flooring in de woonkamer van een duurzaam woonhuiis in Diemen, fotocredits Michael Van Oosten

Kijk hier voor meer informatie over Marmoleum.