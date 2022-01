De voordelen van een slimme kaart met een beter ruimtelijk inzicht

Organisaties die werken met GIS en slimme kaarten ontdekken snel waarom iets op een bepaalde plek gebeurt. Zo kunnen zij vaak vooraf al problemen identificeren. Een slimme kaart in 3D mét geografische data is daarbij essentieel.

Overheden en grote organisaties beheren een geografisch verspreid portfolio aan vastgoed en assets. Zo heeft een universiteit tientallen academische gebouwen, studentenfaciliteiten, onderhoudsgebouwen en kantoren. Het portfolio van een luchthaven bevat terminals, vliegtuighangars en controletorens. Het overzicht behouden binnen een portfolio van deze grootte vereist een krachtig en volledig systeem, dat gigantische hoeveelheden data kan beheren. Vastgoed alleen al bevat informatie over contract, eigendom, plattegrond, leidingen, energiegebruik, bestemming, onderhoudsgeschiedenis en nog veel meer.

Reactief

Vaak reageren organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van deze assets vooral reactief. Er wordt pas iets hersteld nadat het kapot is gegaan. Het is een lastig patroon om te doorbreken en dat ondanks het feit dat assetbeheerders weten dat iets herstellen nadat het stuk is gaan drie tot vier keer duurder is dan de kosten bij een preventief onderhoudsbeleid.

Verouderde systemen zijn vaak een groot obstakel om deze veranderingen teweeg te brengen. Het inzichtelijk maken van de huidige status van een asset is veelal complex en vraagt informatie uit verschillende informatiebronnen, die meestal niet op elkaar zijn afgestemd. Deze informatie is geïsoleerd, ontoegankelijk of zweeft rond in een spreadsheet. Location intelligence (ruimtelijk inzicht) snijdt door deze complexiteit heen en biedt een gemeenschappelijke basis om assetinformatie visueel weer te geven.

Visuele weergave

Met de toepassing van een visuele weergave komen verschillende lagen informatie samen op één overzichtelijk beeld: de kaart. En die kaart biedt context. Informatie die voorheen geïsoleerd was, kan nu in verhouding tot elkaar gevisualiseerd en geanalyseerd worden. Dat zorgt voor een dieper inzicht en ook voor besluitvorming in real-time. Een slimme kaart beperkt zich niet tot tweedimensionele assets, maar kan ook 3D-informatie bevatten, zoals gebouwen, tunnels, kabels of leidingen. Met deze berg aan informatie bouwen assetbeheerders een digital twin: een virtuele voorstelling van de werkelijkheid.

Visuele weergave van een deel van Schiphol.

Op het niveau van gebouwen vertrouwen facility managers vaak op computer-aided design (CAD) tekeningen, waarmee ze de binnenkant van gebouwen in beeld brengen en onderhoudspersoneel naar de juiste locatie brengen. Deze statistische tekeningen zijn echter niet altijd representatief voor de realiteit. Door het gebruik van een geografisch informatiesysteem (GIS) kunnen beheerders data toevoegen aan hun tekeningen en kaarten om zo altijd de meeste up-to-date versie van de werkelijkheid weer te geven, zelfs middenin grote bouw- of renovatiewerken.

GIS

GIS is ontworpen om te integreren met andere grote systemen en zo extra details toe te voegen, zoals bijvoorbeeld de real-time bus- en trein-locaties in het openbaar vervoer. Het toevoegen van deze details betekent een aanzienlijke verbetering van de klantcommunicatie. GIS zorgt ervoor dat de actuele status van routes, netwerken of projectsites snel kunnen weergegeven worden. Daarnaast kan GIS ook real-time informatie ophalen uit bronnen, zoals sensoren die energieconsumptie monitoren of waarschuwingen versturen wanneer iets onderhoud nodig heeft.

Ook met indoorkaarten kunnen werkprocessen worden vereenvoudigd. Onderhoudsbeheerders ontvangen een verzoek van een medewerker of een signaal van een sensor en zien deze verschijnen als een stip op de kaart. De beheerder kan dit eenvoudig aanklikken, ziet het probleem en de locatie en kan vervolgens een technicus inzetten om het onderhoud uit te voeren.

