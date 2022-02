Universiteit Utrecht gaat vastgoed ‘verslimmen’

De directie Vastgoed & Campus van de Universiteit Utrecht is op zoek naar een strategie om gebouwprestaties te verbeteren met behulp van diverse smart-buildingtechnologieën. Met het vizier gericht op energieverbruik, ruimtegebruik, onderhoud en een gezond binnenklimaat gaat adviesbureau DWA deze opgave toekomstbestendig en integraal invullen. Duurzaamheid en de gebruikers staan daarbij centraal.

De Universiteit Utrecht (UU) wil met het programma Smart Buildings de eigen gebouwenportefeuille een stuk slimmer maken. Enerzijds om beter inzicht te krijgen in het gebruik en beheer van de gebouwen. Anderzijds om met slimme technieken bij te dragen aan duurzame, toekomstgerichte en gezonde gebouwen.

Sensoren en slimme software

De afgelopen twee jaar deed de UU al de eerste ervaringen op met smart-buildingtechnologie. Toen was het doel om het ruimtegebruik slim te kunnen managen door het verzamelen van data. Met de inzet van sensoren en slimme software zijn bijvoorbeeld roosterprocessen geoptimaliseerd en is er real time inzicht ontstaan in de behoefte aan onderhoud of schoonmaak. Die ervaring smaakte naar meer.

De volgende stap is het opstellen van een masterplan voor een breed scala aan smart-buildingoplossingen bij al het vastgoed. Het gaat in dit geval om ruim tachtig gebouwen, van monumentaal tot hypermodern.

“De universiteit is volop bezig met de energietransitie”, vertelt René den Houting, adjunct directeur bij Vastgoed & Campus. “Het doel is om een toekomstbestendige energievoorziening te creëren, waarbij zo min mogelijk energie wordt verbruikt en die CO 2 -neutraal is. Onze vastgoedstrategie zet een stip op de horizon. Tegelijkertijd kunnen er op korte termijn vraagstukken ontstaan, bijvoorbeeld met de roostering van onderwijs. Voor het oplossen daarvan wordt eerst gekeken naar het optimaal benutten van de beschikbare ruimten en naar andere organisatorische maatregelen. Het programma Smart Buildings geeft ons de benodigde inzichten om onze doelstellingen dichterbij te brengen.”

Koploper

Als koploper in de energietransitie en het thema smart buildings, heeft DWA al talloze vergelijkbare projecten op haar naam staan. Met de nieuwste simulatie- en monitoringstechnieken en een grondige expertise verzamelt DWA waardevolle data en vertaalt die naar gerichte oplossingen. De data maken duidelijk hoe een gebouw functioneert en hoe het energiezuiniger, comfortabeler en slimmer te maken is. De oplossingen die daaruit voortkomen, leiden uiteindelijk tot optimaal comfort, minimaal energiegebruik en een langere levensduur van de installaties.

DWA is momenteel met vergelijkbare projecten bezig voor het Rijksvastgoedbedrijf en bij de slimme transformatie van het Herman Gorter-complex in Utrecht. Ook voor Schiphol, RAI Amsterdam, de gemeente Utrecht en de Internationale School Utrecht zette DWA haar expertise in.

Het adviestraject voor de UU ligt op het bordje van Wilfred van der Plas, manager en expert Smart Buildings bij DWA. Van der Plas (foto rechts) licht verder toe: “DWA is ruim 35 jaar actief in de gebouwde omgeving om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming ervan. Een ‘slim gebouw’ is het bovenliggende thema van waaruit dit plaatsvindt en technologische oplossingen leveren eveneens een bijdrage aan duurzaamheid. Onze ervaring heeft ons geleerd dat het draait om de gebruiker. DWA gaat deze opgave toekomstbestendig en integraal benaderen, waarbij onze resultaten toetsbaar en praktisch toepasbaar zijn.”

Inventarisatie

DWA gaat voor de UU eerst de behoeften in kaart brengen en prioriteren. Dat doet DWA door de organisatie van een aantal workshops met belanghebbenden. Op basis van de inventarisatie van wensen, eisen en de context maakt de adviseur een beschrijving van de slimme functies die gerealiseerd gaan worden en van de randvoorwaarden om die haalbaar te implementeren.

Verder werkt Van der Plas een businesscase uit, vertaalt de opgave in een duidelijke opdrachtomschrijving voor de markt en begeleidt de markttoets. Alleen zo is de UU ervan verzekerd dat de extra intelligentie in de gebouwen straks ook echt overeenkomt met de aanvankelijke verwachtingen.

Vastgoedstrategie

De UU werkt continu aan verbeteringen van gebouwen en de omgeving. Deze twee ondersteunen de UU bij onderzoek en onderwijs en bij het behalen van doelstellingen op terreinen als gezondheid, vitaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering. Deze thema’s krijgen allemaal vorm in de vastgoedstrategie, die de universiteit weer een flinke stap dichterbij een betere huisvesting brengt. Met slimme gebouwen waarin werknemers, studenten en bezoekers samen kunnen werken aan een betere wereld, aldus de UU.

De strategie van de universiteit wordt ook toegelicht in dit filmpje:

Bron: DWA

Foto boven: Robert Oosterbroek