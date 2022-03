WorkPlace Xperience: horen, zien, beleven, ontmoeten, delen en doen

Op 29 en 30 maart werken de initiatiefnemers van Smart WorkPlace tijdens de WorkPlace Xperience aan hun missie van een gezonde en duurzame werkomgeving. Kom jij ook?



Bij het organiseren en het inrichten van de werkomgeving ligt meer dan ooit de focus op het welzijn en het werkgeluk van de medewerkers. De voorbije twee jaar heeft het hybride werken definitief onze agenda bepaald. De toekomst zal uitwijzen in welke mate er een balans ontstaat waar en hoe wordt gewerkt, al dan niet met elkaar. Het welzijn van de medewerker is daarbij een topprioriteit, zowel bij organisaties als bij toeleveranciers en adviseurs.

Het werken aan een gezonde en duurzame werkomgeving is de missie van het kennisplatform Smart WorkPlace. Het platform organiseert op 29 en 30 maart de WorkPlace Xperience, een uniek jaarlijks event waar de community van professionals in de werkomgeving elkaar ontmoeten en inspireren. Bezoekers gaan elkaar ontmoeten en kennis delen. Door te horen, te zien en te beleven kunnen zij daar hun vraagstukken en innovaties aan elkaar overbrengen. Uiteindelijk leidt dat alles tot doen!

Zeven designers showen op 29 en 30 maart voorbeelden van de gezonde en duurzame werkomgeving en verder worden er ook gebruikerservaringen en tools gepresenteerd. De presentatie en het interviewen van de sprekers wordt verzorgd door Inge Diepman.

Twee nieuwe awards

Tijdens de WorkPlace Xperience worden twee nieuwe Awards uitgereikt. Op dinsdagavond 29 maart wordt tijdens de Gold Party de eerste ISS WorkPlace Manager of the Year gekozen. Erben Wennemars, oud-wereldkampioen schaatsen en analist bij de NOS, geeft dan een presentatie. De volgende dag, woensdag 30 maart, wordt de winnaar van de Smart WorkPlace Innovation of the Year bekendgemaakt.

“Mijn idee is dat de professionals in de werkomgeving een enorme behoefte hebben om daadwerkelijk en indringend elkaars vraagstukken en inzichten te delen”, zegt Wietse Walinga (directeur Smart WorkPlace, foto rechts). “Het is niet alleen een behoefte in de markt, maar bovenal zelfs een plicht naar elkaar als mensen, om zorgzaam voor elkaar te zijn. De WorkPlace Xperience is hiervoor de perfecte plek.”

Voor de WorkPlace Experience zijn inmiddels 300 tickets verkocht. Wil jij er ook bij zijn, bestel dan meteen hier je ticket.