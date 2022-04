LIAG wint duurzame vernieuwbouw Bonhoeffer College in Enschede

LIAG architecten en bouwadviseurs heeft de architectenselectie gewonnen voor het ontwerp van de vernieuwbouw van het Bonhoeffer College in Enschede. Het gaat daarbij om de grootste locatie, die aan de Van der Waalslaan. “Het architectenbureau heeft zich goed ingeleefd in ons onderwijs en onze school. Het vernieuwde schoolgebouw is een plek waar onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen”, aldus Genio Ruesen, voorzitter centrale directie van Bonhoeffer College.

Beeld: LIAG architecten en bouwadviseurs

Behoud van cultuurhistorische waarde

In de opdracht voor het vernieuwen van dit onderwijsgebouw draaide het om twee thema’s. Naast het verduurzamen van de bestaande huisvesting, ook om het verbinden van het heden en het verleden. Het behoud van de cultuurhistorische waarde van het oorspronkelijke gebouw heeft het ontwerp bepaald. Hoewel, hier (en aan de latere uitbreidingen) nieuwe kwaliteiten toegevoegd worden: zowel functioneel en ruimtelijk, als technisch.

Nieuw, maar toch vertrouwd

Het ‘nieuwe’ Bonhoeffer College blijft voor een groot deel ‘het oude’. Aan de bestaande, grote bouwvolumes zijn kleinere, transparante delen toegevoegd. Er staat daarmee een fris en modern gebouw. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat Bonhoeffer College – ondanks de vernieuwbouw – voor de gebruikers en de omwonenden juist heel vertrouwd oogt. De middelbare school ligt hierdoor binnenkort – net als in 1958 – in een groene setting.



Beeld: LIAG architecten en bouwadviseurs

Thuis voelen, op school

Het Bonhoeffer College krijgt een nieuw, verbindend hart. Met zicht op de verschillende onderwijsclusters die hieraan liggen. En, met uitzicht naar buiten. Een aantrekkelijk vormgegeven trap rijgt de clusters, leerpleinen en de verdiepingen op vloeiende wijze aaneen. Het maakt de opbouw helder en het gebouw compacter. Hier kom je elkaar gemakkelijk tegen. Je ziet wat elke cluster inhoudt. Het helpt de leerling om zich thuis te voelen.

“Het ‘nieuwe’ Bonhoeffer College wordt een gezond en een comfortabel gebouw. Het daglicht stroomt er naar binnen en er is volop zicht op het groen buiten. Verder passen we veel natuurlijke materialen toe en zorgen we voor een goede akoestiek. Dat heeft een positieve invloed op ieders productiviteit én welbevinden. Het is een omgeving die inspireert en waar men zich prettig voelt. De diversiteit in ruimten en studieplekken zorgt daar ook voor,” licht Carina Nørregaard toe, partner en architect bij LIAG architecten en bouwadviseurs.