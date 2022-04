Webtool voor energiezuiniger en gezondere woning

Om antwoord te geven op de graag ‘Hoe gezond en energiezuinig is uw huis?’ is een nieuwe webtool gelanceerd voor iedere woningeigenaar: Gezond en Energiezuinig. Hiermee krijgen woningeigenaren inzicht in de mogelijkheden om een woning energiezuiniger én gezonder te maken.

Hoe zorg je voor een energiezuinig gebouw en het behoud of verbeteren van een comfortabel en gezond binnenklimaat? Vanwege energiezuinigheid willen woningeigenaren bijvoorbeeld ventilatie en het daarmee gepaarde energieverbruik beperken. Dit kan consequenties hebben voor de gezondheid, omdat verontreinigingen in de lucht minder effectief worden afgevoerd.

Bij veel woningeigenaren is de kennis om op dit gebied de juiste keuzes te maken niet aanwezig. De nieuwe webtool behoedt gebruikers echter voor het maken van de verkeerde keuzes op basis van één criterium. Met Gezond en Energiezuinig wordt iedereen geholpen om de juiste stappen te zetten voor zijn eigen woning.

Community

Veel deelaspecten op het gebied van binnenklimaat en energiezuinigheid hangen met elkaar samen. Om verkeerde beslissingen, die alleen zijn gebaseerd op de thema’s gezondheid of energiezuinig, zoveel mogelijk te voorkomen, is in 2018 de TVVL Community Gezonde Gebouwen opgericht. Hierbij is de kennis op de deelaspecten temperatuur, luchtkwaliteit, licht en geluid gekoppeld en inzichtelijk gemaakt voor een breed publiek. Op die manier wil de community bijdragen aan een duurzame gebouwde omgeving.

Deze community is een gezamenlijk initiatief van NVBV (Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging), TVVL (kennispartner in de technologiesector) en ISIAQ-NL (International Society of Indoor Environment Quality and Climate). De leden van deze community hebben verschillende achtergronden, zoals bouwfysisch adviseurs, installatieadviseurs en docenten en onderzoekers van universiteiten.

De toekomstvisie van de community is gericht op het realiseren van energiezuinige én gezonde gebouwen. Het gebouw en zijn directe omgeving faciliteren de wensen en behoeften van zijn gebruikers. Daarbij wordt efficiënt gebruikgemaakt van de beschikbare middelen passend bij de directe omgeving van het gebouw.

Gezond en Energiezuinig is te gebruiken via www.gezondenenergiezuinig.nl.

Bron: persbericht

Beeld: Shutterstock