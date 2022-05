Duurzaam Gebouwd-expert Laurens de Lange staat 7 juli 2022 op het podium van het Verbindingsfestival. In dit artikel lees je welke keynote, walkshop en lab-sessie hij verzorgt. Schrijf je snel in om bij de leukste werkdag van het jaar te zijn!

Op dit moment ontbreekt het vaak aan leefbaarheid in steden: binnen én buiten en zijn we nog lang niet toe aan een nationale blue zone. Integendeel: veel wijken nodigen nog steeds niet om een + op het leven te zetten. We gaan het tij keren. De gezonde stad gemeengoed in Nederland… stop met dromen en maak het werkelijkheid! In zijn keynote geeft Laurens zijn visie als aftrap.

13.00 uur

We brengen tijdens een Walkshop in kaart welke rol je met je organisatie kan vervullen.

14.30 uur

In het Lab schrijven we gezamenlijk de Routekaart naar de Gezonde Stad.

