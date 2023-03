Digitale partner voor duurzaamheid en efficiëntie

Het platform en de partners van Duurzaam Gebouwd verwelkomen met Schneider Electric opnieuw een partij die de verduurzaming van de bouwsector een warm hart toedraagt en de verbinding zoekt. Het bedrijf is op een breed front actief met de automatisering van energienetten en -werken. Met als centrale missie: digitale partner zijn voor duurzaamheid en efficiëntie. We gaan hieronder dieper in op de onderliggende doelstellingen, motivatie en uitdagingen. “Eigenaars van gebouwen zullen een meer gepersonaliseerde ervaring bieden voor hun patiënten, gasten en medewerkers.”

Op welke manier draagt Schneider Electric bij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving?

Het doel van Schneider Electric is om iedereen in staat te stellen alles uit beschikbare energie- en hulpbronnen te halen en zo vooruitgang te boeken en verduurzaming te garanderen. Onze missie is om een digitale partner te zijn voor duurzaamheid en efficiëntie. We stimuleren digitale transformatie gedurende de gehele levenscyclus door integratie van toonaangevende proces- en energietechnologieën met producten, monitoring, software en services die end-point met de cloud verbinden. Dit maakt geïntegreerd beheer mogelijk, onder andere voor gebouwen. Van alle internationale bedrijven zijn wij het meest lokaal actief. We zijn voorstanders van open standaarden en partnerschap in ecosystemen, waarbij de passie voor onze gedeelde waarden - zoals inclusiviteit - elkaar versterken en een betekenisvol doel centraal staan.

Eigenaars van gebouwen zullen naar verwachting een gezonde, veilige, duurzame en meer gepersonaliseerde ervaring bieden voor hun patiënten, gasten en medewerkers. Nieuwe technologieën kunnen eigenaren en operators helpen om aan deze eisen te voldoen, ongeacht de sector waarin je actief bent.

Wij ontwikkelen en leveren producten en software waarbij tijdens het ontwerpen al rekening wordt gehouden met materiaalgebruik en het einde van de levensduur.

Dit doen wij onder andere door het Ecostruxure Building-platform om gebouwbeheerinfrastructuur te moderniseren en toekomstbestendig te maken. Onze gezamenlijke IoT-oplossing (Internet of Things) biedt een schaalbare, veilige en wereldwijde architectuur om alle soorten gebouwen slim te maken. EcoStruxure Building (bekijk de video!) verbindt hardware, software en services veilig via een Ethernet IP-backbone om te helpen de efficiëntie van een gebouw te maximaliseren, het comfort en de productiviteit te optimaliseren en de waarde van het gebouw te verhogen.

Integraal onderdeel van onze duurzaamheidsdoelstellingen, waarbij we 50% duurzame materialen willen bereiken in onze producten, maar ook onze klanten willen helpen met het bereiken van CO 2 -besparingen door het gebruik van Schneider Electric Technologie (Scope 3 en Scope 4 emissies)

Hoe dragen de producten van Schneider Electric bij aan een circulaire en duurzame gebouwde omgeving

Circulariteit is een groot onderdeel van het ontwerpproces:

Er wordt rekening gehouden met materiaalgebruik; zo hebben we ook producten die gemaakt zijn van plastic uit de oceaan.

Er wordt rekening gehouden met het einde van de levensduur van producten met instructies hoe, als het einde eenmaal daar is, om te gaan met die producten.

Digitalisering is de kern van onze strategie. Digitalisering draagt bij aan het verlengen van de levensduur, door bijvoorbeeld het tijdig plannen van onderhoud.

Welke samenwerkingen of projecten lopen er die Schneider Electric graag wil noemen? Wat is de (CO 2 )impact van die samenwerkingen/projecten:

Er zijn samenwerkingen met onze toeleveranciers op het gebied van het reduceren van hun CO 2 -uitstoot, maar zij helpen ons ook in het bereiken van onze doelstellingen. Bijvoorbeeld door:

Brancheplan verpakkingen met als doel een reductie van de hoeveelheid verpakkingen in de markt.

Schneider Electric consultants helpen onze klanten met het verlagen van hun CO 2 -emissies ( net-zero ).

-emissies ( ). De renovatie van het hoofdkantoor van Schneider Electric in Hoofddorp (foto onder) met behulp van onder meer Planon en CBRE, waarbij het pand slimmer, energie-efficiënter en duurzamer is geworden.

Binnen welk onderwerp (energietransitie, circulariteit, gezondheid) is Schneider Electric het meest actief? Welke voorbeelden kunnen daarvan ook nog benoemd worden?

Energietransitie: we houden ons bezig met de automatisering van energienetwerken in gebouwen, maar ook met ontwikkelingen van het energienet. Bijvoorbeeld door gridautomatisering en microgrids.

Circulariteit: bijvoorbeeld het Circulaire MasterPact en Ocean Plastic schakelmateriaal.

Welke voorbeelden hebben jullie van biobased bouwen en projecten waarbij Schneider Electric betrokken is?

Schneider Electric heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een vernieuwd hoofdkantoor in Nederland dat bijdraagt aan de ambitieuze wereldwijde en lokale duurzaamheidstargets van het bedrijf. Bovendien integreren we veel eigen technologieën die zorgen voor een gezondere, efficiëntere en flexibelere werkomgeving: van datagedreven oplossingen tot energiemonitoring en van gebouw-managementsystemen tot security -oplossingen.

-oplossingen. Enkele highlights van het kantoor:

> Verhoogde duurzaamheid door een lagere CO 2 -uitstoot dankzij slimmer gebruik van natuurlijke hulpbronnen, een gasloos kantoor, slimmer omgaan met werkruimte, elektrisch rijden en minder woon-werkverkeer.

> Gezondere werkomgeving door gebruik van gebouwsensoren op het gebied van (onder meer) bezetting en luchtkwaliteit, maar ook door een duurzame en gezonde catering.

> Meer flexibiliteit door het gebruik van specifieke werkzones ingericht voor verschillende werkprocessen: van dynamische werkplekken tot een rustige of stiltezone.

Welke uitdaging(en) wil Schneider Electric stellen aan de achterban van Duurzaam Gebouwd?