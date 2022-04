Nieuwe werkplekken voor rust en reuring

Hoe denken experts over de werkplek van de toekomst? Daarover gaat de nieuwste podcast van Duurzaam Gebouwd, waarin hoofdredacteur Marvin van Kempen twee deskundigen aan de tand voelt: Marc Kooij (SPIE) en Nils Bonder (BAM / AM). “Kantoren krijgen nu ook een duidelijk inspirerende en gezonde functie.”

Het duo schoof aan tafel bij Van Kempen tijdens de recent gehouden Workplace Xperience in Gorinchem. Het centrale thema luidde: hoe dienen onze werkplekken (kantoor) er te gaan uitzien? Kooij trapte af met de constatering dat naast de ‘harde kant’ van de zaak, dus de techniek en installaties, de gebruiker veel meer centraal moet komen te staan. Kooij: “Het gaat om een comfortabele werkomgeving. Aan een kantoor met een bepaalde vastgoedwaarde heb je niets als het gebouw niet past en is afgestemd op het type gebruiker. En zeker sinds ‘corona’. Gebruikers willen werken in een aantoonbaar gezond gebouw.”

Net als Nils Bonder, stelt ook Kooij dat gebouwen een andere functie krijgen. “Ontmoeting staat daarbij vaak veel meer voorop”, aldus Kooij. “Het moet een inspirerende omgeving zijn, waarin gezondheid centraal staat. En dat moet ook meet- en aantoonbaar zijn.”



De vele aspecten die hieraan te pas komen, ligt Kooij in de podcast uitgebreid toe. Daarbij gaat hij ook in op een groene werkomgeving “die steeds dominanter wordt”, flexibele werkplekken, adaptieve gebouwen en de verschillen tussen werken in rust en in rumoer.

Variëteit aan taken

Nils Bonder, ontwikkelaar en huisvester bij BAM, benoemt ook die variëteit in gebruik en gebruikers, van jong talent tot bijna gepensioneerden. Zij allen verdienen een fijne werkplek om zo goed mogelijk (voor de werkgever) te kunnen functioneren. Kantoren moesten ooit als vastgoed renderen, maar krijgen - na en met de focus op BREEAM - nu ook een duidelijk inspirerende en gezonde functie.

Wat ook verandert is het gedrag op het werk, aldus Bonder. “De variëteit aan taken en dingen die je op kantoor doet, neemt toe. Je gaat er nu ook privédingen doen. Kun je daar nog wel het woord ‘kantoor’ voor gebruiken? Het gebouw moet een levendige omgeving worden, waarin werk en privé meer worden vervlochten. Het liefst met plekken voor ontmoeting en beleving, waar mensen letterlijk hun beste dag kunnen hebben. Dat varieert van rust tot reuring en daar ligt de uitdaging. We willen toch allemaal graag werken op een plek waar de mensen het beste met je voor hebben?”

Beluister nu het tweetal Duurzaam Gebouwd-experts in de nieuwste Duurzaam Gebouwd Podcast. Klik hieronder op de afspeelknop (Spotify) of luister op Soundcloud of Apple.