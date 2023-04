Je gebouw verduurzamen? Betrek daarbij je medewerkers

Hoge gas- en energieprijzen, klimaatverandering en strengere wet- en regelgeving: de wereld is flink in beweging. Iedere vastgoedeigenaar en -beheerder krijgt daar ook mee te maken. Als het gaat om het verduurzamen van je gebouw is er geen tijd te verliezen, aldus Eelke Stellingwerf in onderstaande blog. De regiodirecteur van Heijmans stelt alle betrokkenen de kritische vraag: “Hoe willen we de wereld en onze gebouwen voor de volgende generatie achterlaten en wat is daarin onze eigen rol?”

“Uit recent onderzoek van Heijmans blijkt dat verduurzaming bij 86 procent van de gebouweigenaren en -beheerders op de agenda staat. Dat is een mooi begin, maar naast duurzaamheid wordt van bedrijven tegenwoordig ook verwacht dat ze steeds meer rapporteren over het hele maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-plaatje. Dat wil zeggen: de impact van hun activiteiten op mens en milieu. En wat blijkt? 81 procent van de beheerders heeft nog geen plan van aanpak rondom de CSRD-wetgeving, die vanaf volgend jaar voor een groot deel van de organisaties van kracht wordt. Dat betekent dat veel gebouweigenaren en -beheerders in hetzelfde schuitje zitten. Er moet op korte termijn veel veranderen en samenwerken is hierbij een deel van de oplossing.

Verduurzamen doen we samen

Van eigenaar tot medewerker en gebruiker: iedereen moet kunnen meepraten over de verduurzamingsstappen die moeten worden gezet. Maar dat gebeurt nu nog te weinig. Bij ruim de helft van de Nederlandse bedrijfspanden en utiliteitsgebouwen mogen medewerkers niet meedenken over mogelijke oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. En dat is jammer, want vaak zijn die medewerkers thuis al volop bezig met het verkleinen hun eigen footprint. Ruim zeventig procent scheidt afval, ruim de helft gebruikt energiezuinige apparatuur. Zou het niet mooi zijn om de kennis en ervaring die zij thuis opdoen, te gebruiken bij het bedenken van slimme en praktische oplossingen voor het verduurzamen van je gebouw?

Op die manier stijgt bij de verduurzaming niet alleen de waarde van je gebouw, maar ook de gebruikerswaarde; dat noemen wij toekomstvastwaarde. Daarmee wordt je vastgoed efficiënt en comfortabel, en een fijne en gezonde plek om te verblijven.

Afwachten is geen optie

Afwachten en naar elkaar wijzen is voorbij. We hebben elkaar meer dan ooit nodig. Daarom roep ik alle gebouweigenaren op om met collega’s, klanten, gebruikers en samenwerkingspartners het gesprek aan te gaan over verduurzaming. We moeten onszelf de vraag stellen: hoe willen we de wereld en onze gebouwen voor de volgende generatie achterlaten en wat is daarin onze eigen rol?

Deze vraag moet vervolgens leiden tot actie: welke ambities en doelen stellen we onszelf? Hoe moet jouw gebouw er over vijf of tien jaar uitzien? En welke stappen zet je vandaag of morgen om dit te realiseren? Laten we deze stappen samen zetten, want samen kom je verder. Ik sluit dan ook graag af met een quote van de Japanse schrijver Ryunosuke Satoro: Alleen zijn we een druppel. Samen zijn we een oceaan.”

