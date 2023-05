Nieuwe talkshow over gezond binnenklimaat

In de derde talkshow in de serie van Uptempo en Duurzaam Gebouwd, praat Niels Rood (TKI Urban Energy, Squarewise) met Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs en Jacco Langebeeke van Zorgeloos Gasloos. In de gesprekken gaan de experts in op de frisse lucht en ventilatie in huis en op slimme mogelijkheden met warmtepompen en warmteterugwinning.

Ventilatie is in veel woningen een onderschatte zaak. In de alleroudste woningen kan er een raampje open, maar bij een lage buitentemperatuur staat dat raam natuurlijk toch dicht. De praktijk leert dat ook nieuwere ventilatiesystemen kunnen worden ‘geboycot’ door de bewoners, terwijl bijvoorbeeld ook in de slaapvertrekken voldoende frisse lucht belangrijk is voor de gezondheid. Harm Valk pleit daarom voor het vraaggestuurd maken van de bestaande systemen, maar dan wel met meer sensoren erin geïntegreerd.

Jacco Langebeeke (links) in gesprek met Harm Valk (midden) en Niels Rood.

Zonder buitenunit

Jacco Langebeeke kiest met Zorgeloos Gasloos voor decentrale warmteterugwinning in de woonkamer. Op zolder zorgt een luchtwaterwarmtepomp zonder buitenunit voor de benodigde warmte. Hij gunt de kijkers ook een blik in de verre toekomst: over enige tijd komt hij met een vernieuwd concept dat bij een gemiddeld energieverbruik in vier tot zes jaar wordt terugverdiend.

Genoeg reden dus om ook mee te kijken en luisteren naar de talkshow vanuit de studio van innovatiehub Dome-X in Oss.

