Green Building Cards geven inzicht in duurzaamheidskenmerken

De introductie van Green Buildings Cards door Tarkett is een feit. Dit zijn kaarten die inzicht bieden in de duurzaamheidskenmerken van producten. Met de informatie uit de kaarten moet het eenvoudiger worden om een duurzame keuze te maken in de bouw.

Architecten, ontwerpers en consultants krijgen met de Green Building Cards rechtstreeks toegang tot alle informatie over producten die bijdragen aan het behalen van certificeringen voor duurzame bouwlabels. Denk bijvoorbeeld aan BREEAM-NL, LEED en WELL. Voor ruim 70% van de Tarkett-producten zijn de Cards beschikbaar. Op de online productpagina’s vind je twee versies terug: één voor commerciële gebouwen en één voor woningen.

“Dit is een waardevolle tool die duidelijkheid en gemak biedt, waarmee duurzame productselectie nog eenvoudiger wordt”, geeft Myriam Tryjefaczka, EMA Sustainability and Public Affairs Director bij Tarkett aan. “We weten hoe belangrijk het is om certificeringen te krijgen en daarom willen we onze klanten helpen om groenere gebouwen te creëren.” De Cards geven informatie over de CO 2 -voetafdruk, recyclebaarheid en de bijdrage aan verschillende certificeringen.

Op deze pagina lees je meer over de Green Building Cards.