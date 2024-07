<span>Voormalig stadskantoor geoogst voor hergebruik </span>

Het Huis voor de Stad Helmond werd geopend, een nieuw gebouw ontworpen met het oog op ontmoeting en duurzaamheid. Het Total Engineering team realiseerde met hergebruikte materialen van het voormalige stadskantoor een duurzaam en toekomstbestendig gebouw, WELL GOLD-gecertificeerd.

Bijna alle materialen van het oude stadskantoor zijn hergebruikt in het nieuwe gebouw, door het Total Engineering-team bestaande uit Kraaijvanger Architects, Ryse, DGMR, Aronsohn en Valstar Simonis. De opdrachtgever had bij de aanvang verschillende ambities, waaronder maximale circulariteit, een stadhuis op dezelfde plek als het oude stadhuis, met minimale tijdelijke huisvesting. Ook was de wens een representatief publieksgebouw met hoogwaardige kantoorruimte neer te zetten.

WELL GOLD

Hierdoor was een zorgvuldige balans noodzakelijk tussen verschillende belangen, die volgens Kraaijvanger Architects niet vanzelfsprekend te verenigen zijn. Het individueel instelbare klimaat, natuurlijke ventilatie en de hoeveelheid daglicht dragen bij aan de WELL GOLD-certificering. Groen is een integraal onderdeel van het ontwerp, met plantenbakken en bomen die bijdragen aan welzijn en luchtkwaliteit. Verder is het Huis voor de Stad energiezuinig met warmte-koude opslag en zonnepanelen, terwijl klimaatplafonds zorgen voor comfortabele temperaturen door stralingswarmte en koelte.

Ontmoeting en interactie

Het Huis voor de Stad brengt publieksfuncties, het ambtelijk kantoor en het bestuur samen op één locatie, waardoor gemeentelijke diensten van vier verschillende locaties zijn gecentraliseerd. Het is een plek waar democratie en gemeenschap elkaar ontmoeten, zowel gepland als ongepland. Hier worden medewerkers, inwoners en ondernemers met elkaar verbonden. Dankzij de extreme flexibiliteit in gebruik en ruimte-indeling is het gebouw toekomstbestendig en aanpasbaar aan veranderende behoeften. Een derde van het gebouw is publiek toegankelijk, wat ontmoeting en interactie bevordert.

Werkomgevingen

Het gebouw is ingericht in een serie van werkomgevingen met een grote diversiteit aan werkplekken en sferen. De indeling van het gebouw speelt een belangrijke rol in een natuurlijke onderverdeling van werksferen. Langs het atrium is de omgeving meer gericht op ontmoeting en samenwerking en langs de buitengevel is de omgeving meer gericht op focus en geconcentreerd werken.

Bijzondere samenwerking

Er is op een bijzondere manier samengewerkt met de vele stakeholders. Het Programma van Eisen is naast het ontwerp ontwikkeld. Hierdoor kon tijdens het proces uitgangspunten in ruimtelijke varianten getoetst worden bij de gebruikers groepen. Van omwonenden tot medewerkers, van specialisten integrale toegankelijkheid tot wayfinders. Er zijn intensieve co-creatie processen en - momenten geweest om hun input te verwerken, zowel als het gaat om de buitenkant van het gebouw als de binnenkant. Dit is de belangrijkste basis geweest waarop het gebouw tot stand is gekomen.

Beeld: Ronald Tilleman, via Kraaijvanger Architects