Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het WoonOnderzoek Nederland 2024

De resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2024 (WoON24), uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn glashelder: verduurzaming, comfort, gezondheid én betaalbaarheid staan onder druk, terwijl de vraag naar woningen verder groeit en verschuift. Duurzaam Gebouwd duikt in de resultaten en geeft je de belangrijkste inzichten op een presenteerblaadje.

Werk jij bij een gemeente, woningcorporatie, ontwikkelaar, belegger, architectenbureau, installatiebedrijf of toeleverancier? Dan ligt hier een duidelijke opdracht. WoON24 geeft de feiten. Jij kunt zorgen voor de actie. Hieronder lees je de tien belangrijkste bevindingen én wat ze betekenen voor jouw rol.

Tien opvallende inzichten uit WoON24

10 procent van de corporatiewoningen hebben nog energielabel E, F of G; dit moet naar 0 procent in 2028. Eén op de vijf huishoudens ervaart vocht- of schimmelproblemen – fors meer dan in 2021. Bijna de helft van de huurwoningen is lastig koel te houden; met name een probleem bij appartementen. In de koopsector gebeurt verduurzaming vooral om geld te besparen en comfort te verbeteren – milieu is zelden het hoofdmotief. De helft van de koopwoningen heeft inmiddels een WOZ-waarde boven de € 390.000. Starters en jonge stellen huren steeds vaker in het dure segment (> € 1.123), vooral in de private sector. Netto woonlasten van huurders zijn met gemiddeld € 155 per maand gestegen sinds 2021. De woningvraag verschuift: minder vraag naar koop-eengezinswoningen, meer naar huurappartementen. Meer dan 3,6 miljoen huishoudens willen verhuizen, maar ouderen en gezinnen verhuizen minder. Doorstroming binnen de koopsector daalt; hoge prijzen, rente en beperkte keuze zijn belangrijke oorzaken.

Gemeenten: regisseur van versnelling en verbinding

Koppel energiearmoede, gezondheid (schimmel/vocht) en woningkwaliteit in een integrale aanpak.

Stimuleer collectieve verduurzamingsprogramma’s met corporaties én private verhuurders.

Richt locatiebeleid op de groeiende groep kleine huishoudens – dat vraagt om meer huurappartementen.

Versnel procedures voor transformatieprojecten en flexwonen, met name in stedelijke gebieden.

Woningcorporaties: doel in zicht, maar 10 procent EFG-label resteert

Versnel de aanpak van de laatste woningen met label E, F of G – 2028 komt snel dichterbij.

Integreer ventilatie, vochtbestrijding en koeling in renovaties – comfort wordt steeds belangrijker.

Houd woonlasten beheersbaar, ondanks stijgende energieprijzen en onderhoudskosten.

Beleggers: middenhuur als maatschappelijke kans

Investeer actief in het middenhuursegment (€ 808 – € 1.123); daar groeit de vraag het sterkst.

Zet in op toekomstbestendige, energiezuinige huurwoningen – en voorkom 'dure scheefheid'.

Neem verantwoordelijkheid in verduurzaming van bestaande portefeuille, ook boven de liberalisatiegrens.

Projectontwikkelaars: bouw wat nú nodig is

Richt je op kleinere, flexibele woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Ontwikkel levensloopgeschikte koopappartementen voor ouderen – dit bevordert doorstroming.

Integreer klimaatadaptatie, energie-infrastructuur en circulariteit in je woningbouwprojecten.

Architecten: ontwerp gezondheid en aanpasbaarheid in

Anticipeer op warmere zomers: zorg voor goede daglichttoetreding én koeling.

Ontwerp met ventilatie, circulaire materialen en comfort als basisvoorwaarden.

Ontwikkel woningen en buurten waar ook alleenwonenden zich verbonden voelen.

Installateurs: sleutelrol in comfort en gezondheid

Zet ventilatie, vochtregulatie en koeling structureel op de voorgrond bij verduurzaming.

Lever begrijpelijke systemen met monitoring op binnenklimaat – voor bewoners én beheerders.

Versnel de energietransitie met slimme toepassing van warmtepompen, zonnepanelen en warmteterugwinning.

Industrie en toelevering: versimpel en versnel verduurzaming

Ontwikkel standaard renovatie- en verduurzamingsoplossingen die schaalbaar en betaalbaar zijn.

Werk integraal samen met installateurs en ontwikkelaars aan complete pakketten.

Investeer in innovaties rond ventilatie, vocht, koeling en circulaire toepassingen.

Tot slot

WoON24 is geen politiek pamflet, maar een realistische spiegel. Het onderzoek toont waar de knelpunten zitten – en waar de beweging moet ontstaan. Door de krachten te bundelen rondom comfort, gezondheid en betaalbaarheid maken we samen het verschil. De urgentie is duidelijk. De opdracht ook. Let’s GO!