Minister Fleur Agema ontvangt Manifest Gezond Binnen

Minister Fleur Agema van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte kennis met een delegatie van Binnenklimaat Nederland en Stichting Gezond Binnen. Tijdens de ontmoeting overhandigde Remi Hompe, voorzitter van Stichting Gezond Binnen, samen met Dorien Terpstra, voorzitter van Binnenklimaat Nederland, het manifest ‘Ieder mens heeft recht op een gezond binnenklimaat!’. Het manifest benadrukt het belang van structureel beleid voor gezonde binnenlucht in zorginstellingen, scholen en andere publieke gebouwen.

Foto: Dorien Terpstra, Fleur Agema en Remi Hompe

“Een gezond binnenklimaat is geen luxe, maar een randvoorwaarde voor volksgezondheid en maatschappelijke weerbaarheid,” aldus Remi. “Met dit manifest pleiten we voor beleid dat binnenluchtkwaliteit structureel verankert in preventie, ruimtelijke ordening én pandemische paraatheid.” Volgens Dorien zijn ventilatie en lichtkwaliteit cruciale schakels in het voorkomen van ziekte-uitbraken en het beschermen van vitale sectoren: “De zorg verdient daarbij heldere richtlijnen en structurele ondersteuning, zodat gezonde lucht een vast onderdeel wordt van duurzame zorg.”

Urgentie is duidelijk

Recent consumentenonderzoek van Stichting Gezond Binnen onderstreept de urgentie: slechts 13 procent van de Nederlanders beschouwt een gezond binnenklimaat als belangrijk voor hun gezondheid, terwijl het merendeel wél inzet op gezonde voeding, beweging en slaap. Tegelijkertijd ervaart bijna de helft van de ondervraagden klachten als hoofdpijn, vermoeidheid of ademhalingsproblemen, die mogelijk samenhangen met een ongezond binnenklimaat. Deze inzichten benadrukken het belang van bewustwording en overheidsregie op dit thema.

Vijf kernthema’s

Het manifest is een initiatief van Stichting Gezond Binnen waarin Binnenklimaat Nederland, Heijmans, Nationale-Nederlanden, VELUX, en andere partners zich inzetten voor een gezonder binnenklimaat. Het richt zich op vijf kernthema’s: het opnemen van binnenluchtkwaliteit in het preventiebeleid, het vergroten van bewustwording, het versterken van pandemische paraatheid, het stimuleren van private standaarden voor gezonde binnenlucht en het organiseren van interdepartementale regie op luchtkwaliteit.

Regierol vormgeven

Minister Fleur Agema liet tijdens de kennismaking weten de inzet van de sector te waarderen en open te staan voor verdere samenwerking: "Schone lucht, in bijvoorbeeld klaslokalen, woningen en zorginstellingen, is essentieel voor de gezondheid. Huidig beleid met betrekking tot de gezonde leefomgeving ligt bij verschillende ministeries en er is behoefte aan meer regie op dit thema. Het ministerie kijkt dan ook graag samen met de sector hoe en door wie zo’n regierol vorm kan krijgen”.

De kennismaking markeert een belangrijke stap in de toenadering tussen overheid en de sector op dit thema. Binnenklimaat Nederland zal de komende tijd actief in gesprek blijven met VWS en andere departementen over een gezonde en toekomstbestendige binnenleefomgeving voor iedereen. Naast het manifest overhandigde Walid Atmar, manager Kennisontwikkeling en Techniek bij Binnenklimaat Nederland, een luchtkwaliteitsmeter aan de minister. Deze meter is essentieel voor het monitoren van de luchtkwaliteit binnen gebouwen en draagt bij aan een gezond binnenklimaat.

Position paper

Het manifest is mede gebaseerd op de position paper van TNO ‘Goede binnenluchtkwaliteit voor onze gezondheid’. Dit wetenschappelijk onderbouwde document vormt de inhoudelijke basis voor de beleidsaanbevelingen van Gezond Binnen en onderstreept de urgentie om structurele maatregelen te treffen op het gebied van binnenluchtkwaliteit.