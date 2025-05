Zo ontwerp en realiseer je een gelukmakend gebouw

Werkgeluk en welzijn staan steeds hoger op de agenda. Toch blijkt het in de praktijk lastig om gebouwen te realiseren die écht bijdragen aan het geluk van hun gebruikers. Tijdens het webinar ‘Het gelukmakend gebouw’ ontdekken we hoe we in de praktijk gebouwen ontwerpen en realiseren die hieraan bijdragen.

Gelukmakende gebouwen realiseren: waarom lukt het nog zo zelden, terwijl de ambitie er wél is? Waar wringt het? Welk gat zit er tussen ontwerp, uitvoering en gebruik? En belangrijker: hoe doorbreken we dat? Tijdens dit webinar zoeken we naar antwoorden, met inzichten vanuit de wetenschap verkennen we de kloof tussen theorie en praktijk.

Tijd om in te schrijven

De sprekers zijn Joppe Stelloo, innovatiemanager Welzijn bij Heijmans en Martijn Burger, academisch directeur bij EHERO, Erasmus Happiness Economics Research Organisation. Marvin van Kempen, hoofdredacteur van Duurzaam Gebouwd, begeleidt het webinar als moderator. Schrijf je in en ontdek hoe we samen kunnen bouwen aan gebouwen die écht gelukkig maken.