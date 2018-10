TNO en Madaster gaan onderling data uitwisselen om vraag en aanbod van gebruikte materialen in de gebouwde omgeving beter te koppelen. De twee partijen tekenden een partnerovereenkomst waarbij de samenwerking moet leiden tot een verrijking van databases door meer data en meer detail in data.

“De koppeling van onze databases resulteert in meer en gedetailleerde informatie, zodat goed onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden op het gebied van sloop, renovatie of hergebruik”, vertelt Thomas Rau van Madaster. “Circulair bouwen op basis van feiten.”

Het BOB-model van TNO (Bouwmateriaal in Beeld) geeft op grote schaal een inschatting van aanwezige materialen in de Nederlandse gebouwde omgeving. Dit met een combinatie met prognoses van de vraag naar deze materialen, gebaseerd op bouw-, sloop- en renovatie-scenario’s van het EIB. Ook geeft het model weer wat de milieu-footprint is van het potentiële hergebruik.

Meer informatie over de database van Madaster vind je op de officiële website.