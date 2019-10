Impuls voor beter bosbeheer

Ook in ons kleine landje is het zaak verantwoord om te gaan met bosbeheer. Samen met FSC Nederland geeft VolkerWessels daaraan een nieuwe impuls.

VolkerWessels gaat de komende twee jaar met een financiële bijdrage zorgen voor een beter bosbeheer in Nederland. Het bedrijf gaat minimaal 500 hectare bos in Nederland klimaatbestendig maken. Daartoe heeft het bouwbedrijf een overeenkomst gesloten met de Unie van Bosgroepen en FSC Nederland.

Door het nemen van slimme maatregelen leggen de betrokken bossen meer CO 2 vast en zijn deze beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Op termijn wil VolkerWessels het hout afkomstig uit deze bossen in eigen bouwprojecten toepassen.

Droogte

Volgens Gerard Koopmans, FSC-groepsmanager van de Unie van Bosgroepen, is klimaatbestendig bosbeheer hard nodig. “Wij zien de kwaliteit van het bos hard achteruitgaan, bijvoorbeeld als gevolg van de droogte van de afgelopen jaren. Boomsoorten als es, fijnspar, maar ook lariks sterven massaal af.

Het Nederlandse bos heeft behoefte aan boomsoorten die beter bestand zijn tegen droogte, maar ook aan boomsoorten, zoals winterlinde en hazelaar, die de aanmaak van humus - een buffer tegen droogte - bevorderen en een actieve rol spelen bij het beschikbaar maken van voedingsstoffen.”

Klimaatslim

VolkerWessels gaat tot 100.000 euro investeren in klimaatslim bosbeheer. Het bedrag bestaat deels uit een vaste bijdrage door VolkerWessels en deels uit een verdubbeling door VolkerWessels van vrijwillige bijdragen van medewerkers.

Met het bedrag gaat de Unie van Bosgroepen in een drietal FSC-gecertificeerde bossen verspreid over Nederland maatregelen treffen, waardoor het bos meer CO 2 vastlegt, de biodiversiteit toeneemt en ook de belevingswaarde van de bossen een positieve impuls krijgt.

Voorbeelden van maatregelen zijn het bevorderen van natuurlijke verjonging, het onderplanten met strooisel verbeterende boomsoorten en het aanplanten van soorten die naar verwachting beter bestand zijn tegen klimaatverandering.

Speerpunt

“Materiaalgebruik en CO 2 -uitstoot zijn inherent aan bouwen en hebben een behoorlijke impact op de natuurlijke omgeving”, aldus Lars van der Meulen, directeur CSR van VolkerWessels. “Bij ons bedrijf is een duurzame omgang met materialen, waaronder de toepassing van hout uit goed beheerde bossen, daarom één van onze speerpunten. Door bij te dragen aan klimaatslim bosbeheer zijn we betrokken bij duurzame productie van hout in Nederland en het vastleggen van CO 2 en dragen we daadwerkelijk bij aan een gezondere, duurzame leefomgeving.”

VolkerWessels is partner van FSC Nederland en heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2020 alleen nog maar duurzaam hout toe te passen (2018: 98%). VolkerWessels behaalde in 2019 de vierde plaats in de FSC Forest50, een ranglijst van bedrijven die duurzaam gecertificeerd hout inkopen en toepassen.

Keurmerk

De drie betrokken partijen hechten eraan zekerheid te hebben over de daadwerkelijke impact van de maatregelen en dus een goede besteding van het geld. Met het FSC-keurmerk bestaat zekerheid over het duurzaam beheer van het bos. Daarnaast heeft FSC een methode ontwikkeld waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt dat maatregelen leiden tot het beoogde effect, zoals een verhoogde opname van CO 2 door het bos of versterking van de biodiversiteit. Zo kan VolkerWessels gefundeerde uitspraken doen over de effectiviteit van het project.

Lees ook: Gereedschapskist klimaatslim bosbeheer (pdf)

Bron: persbericht VolkerWessels