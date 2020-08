Gelderland op zoek naar circulaire projecten om gebruik grondstoffen en CO2-uitstoot te verminderen

De provincie Gelderland is op zoek naar bedrijven die volop bezig zijn met circulariteit en grondstoffenstromen. Zij worden door de provincie opgeroepen om met voorstellen te komen voor opschalingsprojecten. De inzendtermijn voor deze tender loopt tot 30 september.

De Provincie Gelderland werkt aan een snelle omslag naar toepassing van circulaire grondstoffen en hergebruik. Voor meer impact richt de provincie zich op bedrijven die bezig zijn met de grootste grondstoffenstromen. Dat zijn bedrijven in de sectoren agrofood, bouw, industrie en afval.

Verduurzamen van productielocaties

Onder de naam ‘Verduurzamen van productielocaties’ kunnen bedrijven voorstellen inleveren voor opschalingsprojecten met meetbare gevolgen voor het gebruik van grondstoffen, verminderen van stikstof- en CO 2 -uitstoot en een schone economie. De tender is inmiddels een week open en aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 september 2020, 17.00 uur.

“We dagen met deze tender bedrijven uit om concrete ketenprojecten op te starten, die het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van CO 2 verminderen. Daarmee werken we aan impact én maken we verschil”, aldus de Gelderse gedeputeerde Christianne van der Wal.

Bedrijven aan zet

De voorstellen moeten voldoen aan een aantal criteria. Zo moeten de plannen gaan om een productie binnen de vier tegels uit de Gelderse grondstoffenatlas: agrofood, bouw, consumenten en maakindustrie. Het verduurzamen moet op een slimme manier gebeuren, liefst via gedigitaliseerde productieprocessen. Maar ook schoon met zomin mogelijk emissie van stikstof en met hergebruikte of biobased grondstoffen, producten en materialen. Bovendien is het demonstreren aan MKB-bedrijven van het verduurzamen van de productielocatie ook een belangrijk aandachtspunt.

200.000

Voorstellen kunnen tot 30 september 2020 worden ingediend. De maximale bijdrage is 200.000 euro. Een deskundige, onafhankelijke jury beoordeelt de projectvoorstellen. Naar verwachting nemen de Gedeputeerde Staten van Gelderland voor het eind van het jaar een besluit over het toekennen van de subsidies.

Alle informatie én het projectformulier en andere benodigdheden zijn te vinden via deze webpagina.