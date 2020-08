CO2-uitstoot energiezuinige baksteenoven kwart lager

Baksteenproducent Vandersanden gebruikt sinds kort een nieuwe, milieuvriendelijke baksteenoven. Tijdens de productie van de straatbakstenen stoot deze duurzame oven 25% minder CO 2 uit.

De nieuwe baksteenoven staat op de productielocatie van Vandersanden in Tolkamer (aan de Rijn bij Lobith). Daar worden straatbakstenen gecreëerd voor de aanleg van straten en pleinen. Door de reductie van de CO 2 -uitstoot met circa 25% (volledige productieproces) kunnen overheden en ontwerpers sfeervolle en circulaire verhardingen toepassen met nog minder milieu-impact.

Opmerkelijke lengte

Het bak- en droogproces van bakstenen heeft een relatief grote milieu-impact. Daarom besloot Vandersanden om te investeren in de aanschaf van een milieuvriendelijke en duurzame oven voor straatstenen om zo op een energiezuinigere manier te kunnen produceren. De verlaging van de uitstoot is te danken aan extreem hoge isolatiewaarden van de oven, de dampdichtheid en de toepassing van de nieuwste oventechnieken.

De innovatieve tunneloven is met een lengte van 240 meter ongeveer 60 meter langer dan een conventionele oven. De nieuwe oven vervangt drie oudere tunnelovens van 140 meter. De productiecapaciteit blijft daarbij gehandhaafd.

Naast de opmerkelijke lengte heeft de oven een stapelhoogte van 80 centimeter. Het verwarmen en afkoelen binnen het bakproces vindt dus veel geleidelijker plaats, waardoor de oven een stuk minder warmteverlies kent dan andere ovens. De vermindering van de CO 2 -uitstoot met 25% is goed voor een besparing van 5000 ton CO 2 op jaarbasis. Het rendement van deze oven is dus een stuk groener.

CO 2 -neutrale toekomst

De energiebesparing bij het bakken van de stenen wordt vooral gerealiseerd door de langere tunnel en de isolatie, zodat er uiteindelijk minder energie verloren gaat. Michel Degen, directeur straatbakstenen van Vandersanden: “Zo zijn de wanden, het dek en de leidingen van de oven uitgerust met een hoogwaardige en extreem dikke isolatie. Verder wordt de energie optimaal benut en zijn de nieuwste stooktechnieken toegepast. Het tunnelovenprincipe is op zich niet nieuw, maar dat zijn de gebruikte technieken en isolatie wél.”

De state of the art tunneloven is op dit moment mogelijk de meest innovatieve en milieuvriendelijke oven in Europa. Vandersanden streeft er naar de CO 2 -emissienormen in de productieprocessen door te trekken en is klaar voor de energietransitie. “Vandersanden investeert graag in de toekomst. Met deze oven tonen we aan dat we niet alleen duurzaam handelen, maar ook duurzaam én op de lange termijn denken. Op die manier evolueren we richting een CO 2 -neutrale toekomst”, aldus Jean-Pierre Wuytack, CEO van Vandersanden.

Onovertroffen levensduur

Dankzij deze zuinige oven verlaagt Vandersanden de MKI-waarde van haar straatbakstenen, wat gunstig is voor opdrachtgevers en ontwerpers. Verder zijn de straatstenen op het gebied van circulariteit ook een goede keuze. “Onze straatstenen hebben een onovertroffen levensduur van gemiddeld 125 jaar. Bovendien wordt ongeveer 90% gehergebruikt”, aldus Degen.

De duurzame visie van Vandersanden heeft ten slotte ook gezorgd voor gezonde en veilige werkplekken voor het personeel en zonnepanelendaken in Tolkamer en op andere productielocaties.

Bron: persbericht