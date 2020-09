Ultiem duurzaam asfalt stapje dichterbij

Op de A12 nabij Nootdorp bracht BAM Infra Nederland vorige week in een demonstratievak het meest duurzame asfalt voor snelwegen aan. BAM wil hiermee aantonen dat het mogelijk is hoogwaardig asfalt te produceren dat voor 80% bestaat uit teruggewonnen grondstoffen en gefabriceerd is bij 115 in plaats van 165 graden Celsius.

Het project is de uitkomst van de prijsvraag ‘Duurzaam Asfalt’, waarin Rijkswaterstaat in 2018 aan de markt vroeg welk zeer duurzaam asfaltmengsel op korte termijn beschikbaar is voor toepassing op de Nederlandse snelwegen. Tevens werd ook gevraagd naar welke ultiem duurzame asfaltmengsels in de toekomst beschikbaar komen.

BAM Infra won beide onderdelen van de prijsvraag en bracht eind augustus al tweelaags ZOAB in de demonstratievakken op de A73 aan. Dat project is gericht op de toekomst, terwijl het ZOAB-mengsel voor de A12 op korte termijn beschikbaar is.

Circulair en minder CO 2 -uitstoot

Het asfalt in het demonstratievak op de A12 bestaat voor 80% uit teruggewonnen grondstoffen uit oud asfalt. Door gebruik te maken van deze uit urban mining gewonnen grondstoffen, vooral bestaande uit stenen, is transport van het bulkmateriaal ‘steenslag’ vanuit het buitenland naar Nederland niet langer nodig.

Doordat BAM Infra het asfalt op 115 in plaats van 165 graden Celsius produceert, wordt minder energie verbruikt en de CO 2 -uitstoot gereduceerd. Het duurzame asfalt, ZOAB 16, voldoet aan alle kwaliteitseisen en zal daardoor naar verwachting net zo lang meegaan als ZOAB uit nieuwe grondstoffen en geproduceerd bij 165°C.

Op korte termijn

Het ZOAB voor de A12 is ontwikkeld in het laboratorium van BAM Infra in Culemborg. Op zoek naar de juiste samenstelling zijn steeds kleine proefstukken ZOAB gemaakt en beproefd. Met het laboratoriumonderzoek is de kwaliteit van het duurzame ZOAB aangetoond.

Om te bewijzen dat het duurzame ZOAB ook in de praktijk beschikbaar is, moet BAM Infra het grootschalig produceren en op een snelweg aanbrengen. Het asfalt voor het demonstratievak op de A12 is geproduceerd in de dichtbijgelegen asfaltfabriek HAC van BAM Infra.

Het duurzame ZOAB op de A12 en het ultiem duurzame asfalt op de A73 zijn voor Rijkswaterstaat en BAM Infra op dit moment kleine stappen op weg naar nóg duurzamer asfalt. De grootschalige toepassing van ultiem duurzaam asfalt laat nog een jaar of tien op zich wachten, aldus Rien Huurman, R&D manager bij BAM Infra Asfalt: “Met de beoordeling door het Asfalt Kwaliteits Loket van het duurzame asfalt, de waarnemingen aan de demonstratievakken en verdere ontwikkeling door BAM Infra moet het in 2030 mogelijk zijn om grootschalig over te gaan op productie en toepassing van ultiem duurzaam asfalt.”