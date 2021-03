Dura Vermeer lanceert circulaire bouwhub

“Het sluiten van de grondstoffenkringloop voor zowel de eigen bouw- als infra-activiteiten.” Dat is het doel van Dura Vermeer, dat een belangrijkste stap in die richting zet met de opening van de circulaire bouwhub Dura Vermeer Urban Miner.

Met de nieuwe circulaire bouwhub geeft Dura Vermeer verdere invulling aan zijn duurzaamheidsambities en speelt het in op de vraag van klanten naar hergebruik en het opnieuw toepassen van grondstoffen en materialen. Spil voor alle activiteiten op de bouwhub in ’s-Gravendeel wordt circulair manager Sandra van der Lee.

Dat Dura Vermeer nu zelf de handschoen oppakt heeft te maken met de complexiteit van alle processen, aldus Van der Lee (foto onder). “We willen ons niet op één aspect focussen, maar op het hele proces. We willen direct vanuit een project begrijpen wat er moet gebeuren. De constructie van een bouwwerk vergt al een complex proces, laat staan als daar nog de circulariteit bijkomt. Wat ook een heel complex onderwerp is.”

Voortrekkersrol

De grondstoffenvoorziening voor de bouwsector zal radicaal moeten veranderen, vindt Dura Vermeer. Ruwe grondstoffen zijn eindig en de circulaire bouwmarkt is sterk in ontwikkeling. Met de Urban Miner wil het concern vroegtijdig inspelen op deze veranderingen en vanuit zijn duurzaamheidsambities een maatschappelijke voortrekkersrol verder invullen.



Gijs Naarding, directeur Dura Vermeer Infra Participaties: “Op dit moment is de footprint van onze sector nog groot. Primaire grondstoffen worden steeds schaarser en het reduceren van het materiaalgebruik, bijvoorbeeld door anders te ontwerpen, is simpelweg niet voldoende. Daarmee wordt het ook van strategisch belang om grip te hebben op de grondstoffen en materialen.”

“We zien bovendien steeds meer een klantvraag ontstaan naar gebouwen met circulaire bouwmaterialen en hergebruikte gebouwelementen. Die klanten willen een gebouw met een ‘goed gevoel’ en een ‘ziel’. Dura Vermeer Urban Miner gaat die klantvraag invullen en maakt het mogelijk om alle materialen uit onze projecten opnieuw toe te passen.”

Hoogwaardig

Dura Vermeer werkt al met twee reststoffenlocaties, in Nijmegen en Vijfhuizen, en op de nieuwe bouwhub gaat het bedrijf nog een stap verder in de duurzame en hoogwaardige verwerking. Die circulaire bouwhub vestigt zich op een ruime, vaste plek in de regio Rotterdam. Naast de tussenopslag van nieuwe bouwmaterialen kunnen daar ook gebruikte bouwmaterialen en gebouwelementen en -onderdelen tijdelijk worden opgeslagen, bewerkt en weer een nieuwe bestemming krijgen. Hier komen opslag en transport uit de regio bij elkaar.

Vanaf de bouwhub wordt alle binnenstedelijke logistiek elektrisch opgepakt, waardoor CO 2 -uitstoot verder wordt gereduceerd. De locatie heeft een eigen haven aan de Dordtsche Kil, zodat het eerste deel van het transport ook over water kan en daardoor de A15 ontlast. Door slim te plannen, met dag- en weekpakketten, is het volgens Van der Lee ook de bedoeling dat er veel minder halflege vrachtwagens de weg op gaan.

De bouwhub wordt aangevuld met een eigen reststoffenverwerking, die sloopmateriaal tot nieuwe grondstof gaat verwerken. Met de nieuwe opslaglocatie voor reststoffen breidt Dura Vermeer de huidige recyclecapaciteit uit. De hub bewerkt en slaat alle circulaire materialen op die niet naar een producent gaan. Binnenkort wordt er op de bouwhub al een staalconstructie opgeslagen, die een nieuwe bestemming als loods in Amsterdam te wachten staat.

Digitalisering

Digitalisering zal bij het functioneren van de bouwhub een belangrijk hulpmiddel vormen, waarbij ook principes van blockchain worden toegepast. Rob Steijn, divisiedirecteur Dura Vermeer Bouw en Vastgoed: “We gaan uit van upcycling van materialen. Daarvoor zetten we in op digitale inventarisatie van materialen en oogstmanagement. Daarbij zullen we gebruik gaan maken van oplossingen als blockchain, maar ook van toepassingen die we nu nog niet eens kennen.”

“Het succes van een circulaire bouwhub hangt uiteindelijk af van de mate waarin ontwerp, grondstof en planning naadloos op elkaar aansluiten. Samenwerking met alle ketenpartijen wordt dan ook cruciaal om tijdig de juiste materialen te kunnen oogsten en in te zetten in nieuwe projecten. We gaan daarom nauw samenwerken met producenten, leveranciers, universiteiten en allerlei startups. De kennis die we gezamenlijk opdoen, levert een volgende stap op voor de duurzame ambities van ons 165-jarige bedrijf en ons land”, aldus Steijn.

De rol van Van der Lee is veelzijdig. Zo wil Dura Vermeer met de eigen database van materialen en onderdelen nadrukkelijk samenwerken met die andere partijen, zoals ook met het Materialenpaspoort. Van der Lee ten slotte: “Wij gaan niet opnieuw het wiel uitvinden en willen aansluiting zoeken met wat al breed ontwikkeld is in de markt. Vanuit de grote complexiteit is het zaak uniformiteit te vinden om het geheel ook voor onszelf makkelijk en succesvol te maken.”

Bekijk ook de video met meer achtergronden over de nieuwe bouwhub Dura Vermeer Urban Miner:

Afbeelding boven: Shutterstock