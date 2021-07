Brick Valley: duurzame intenties baksteenfabrikanten

De intentie van vier baksteenfabrikanten om gezamenlijk te komen tot een halvering van de broeikasgasemissies in hun fabrieken is een mijlpaal voor de baksteenindustrie. Dat stelt Ewald van Hal, directeur van de branchevereniging, over de plannen van Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger.

De gezamenlijke intentieverklaring voor het duurzaamheidsprogramma Brick Valley werd afgelopen vrijdag ondertekend onder toezeind oog van de Gelders gedeputeerde Jan van der Meer. De vier bedrijven willen hun inzet versnellen om klimaatneutrale fabrieken te realiseren op het Gelders eiland en in De Liemers. Brick Valley is een nationaal Koplopersprogramma van vier fabrikanten van bouwkeramiek, gericht op het gezamenlijk verkennen en toepassen van verschillende duurzame technologieroutes. Deze moeten leiden naar een gemeenschappelijke, klimaatneutrale energievoorziening.

Verantwoordelijkheid

De ambitie is een jaarlijkse reductie van 65.000 ton CO 2 -uitstoot in 2030. Dat is ten minste een halvering van de broeikasgasuitstoot van de (zes) fabrieken van deze vier fabrikanten in Oost-Nederland. Het icoonproject wordt ondersteund door branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) en vormt een door de provincie Gelderland erkende bijdrage aan de klimaatopgave.

Directeur Ewald van Hal (KNB): “De ondertekening van deze intentieverklaring is een mijlpaal in de geschiedenis van de baksteenindustrie”. Van der Meer voegt toe: “In het Gelders Klimaatplan hebben we nadrukkelijk opgenomen dat ook de industrie verantwoordelijkheid moet nemen om klimaatneutraal te worden. Daarom ben ik blij dat deze vier fabrikanten met elkaar nu echt grote stappen willen maken. De industrie verduurzamen is niet gemakkelijk, dat beseffen we ons terdege, maar het moet wel gebeuren. Alleen zo kunnen we Gelderland klimaatneutraal maken.”

Waterstof

Door ondertekening bundelen de baksteenfabrikanten met Gelderse productielocaties hun krachten voor onderzoek naar nieuwe duurzame elektriciteitsopwekking en mogelijkheden voor waterstofproductie. Verder wordt een haalbaarheidsstudie gestart voor het stoken met biogas en worden mogelijkheden verkend om CO 2 af te vangen, op te slaan en toe te passen. Deze plannen sluiten de komst van andere duurzame energietechnologieën niet uit. De eerder door de KNB opgestelde Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 vormt niet alleen de bron van inspiratie, maar ook de leidraad van de nieuwe plannen.

Om een duurzame energievoorziening binnen het plan Brick Valley zo snel mogelijk te realiseren, is de keramische industrie bereid op te trekken met kennisinstellingen, overheden, netwerkbedrijven, lokale stakeholders en andere ketenpartners. Hiermee ziet gedeputeerde Van der Meer nog een van de doelen uit het Gelders Klimaatplan 2030 gerealiseerd worden.

Het duurzaamheidprogramma Brick Valley speelt zich af in een gebied ten oosten van Arnhem. Het gebied, bekend als Gelders Eiland en De Liemers, kent van oudsher een substantieel aantal baksteenfabrieken. Anno 2021 worden er dagelijks meer dan een miljoen bakstenen gemaakt voor toepassing in gevels en straten in heel Nederland maar ook daarbuiten.

Van links naar rechts: Jasper Vos (Wienerberger), Michel Degen (Vandersanden), Jan van der Meer, Ivo Würzner (Rodruza) en Rudi Sluiter (Caprice).

Caprice: familiebedrijf met ruim 150 jaar ervaring in het bakken van metselstenen.

Rodruza: familieonderneming die keramische gevelstenen produceert voor klanten in Nederland, Engeland en België.

Vandersanden: het grootste baksteen-producerende familiebedrijf in Europa, dat gevelstenen, straatstenen en baksteenstrippen produceert en keramische gevel- en straatoplossingen aanbiedt.

Wienerberger: internationaal marktleider op het gebied van keramische bouwoplossingen, voor zowel gevel, dak, binnenmuur en bestrating.

Bron tekst & foto's: persbericht.