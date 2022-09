Vloerenfabrikant goed op weg om CO2-negatief te worden

Op basis van de PAS 2060-norm is Interface als eerste bedrijf in de vloerenindustrie onafhankelijk gecertificeerd als CO 2 -neutrale onderneming. Deze internationaal erkende norm voor CO 2 -neutraliteit is door het British Standards Institution (BSI) opgesteld. Interface is van plan een jaarlijkse toetsing en certificering uit te voeren om zijn status te behouden.

Om de CO 2 -neutraliteit te realiseren, heeft Interface haar fabrieken, producten en toeleveringsketen getransformeerd. Zo wordt de CO 2 -uitstoot drastisch verminderd door gebruik te maken van nieuwe innovatieve grondstoffen die CO 2 vasthouden. De CO 2 -emissies die Interface nog niet kan elimineren, worden geneutraliseerd met geverifieerde credits voor de compensatie van de emissie. Uiteindelijk wil het bedrijf zonder dergelijke CO 2 -compensaties haar impact in balans brengen.

Laurel Hurd, CEO van Interface: “Nu is alles wat we doen, elk aspect van onze bedrijfsvoering CO 2 -neutraal. We hebben ontzettend hard gewerkt om onze CO 2 -uitstoot radicaal te verminderen, waarbij we putten uit onze cultuur van innovatie en design. Het resultaat is dat Interface, voor zover we weten, tapijttegels met de laagste CO 2 -voetafdruk - cradle-to-gate - op de markt heeft. We blijven gecommitteerd om onze CO 2 -uitstoot nog verder te reduceren en wat overblijft aan emissies te neutraliseren, totdat dit niet meer nodig is.”

De volgende stap

Om tegen 2040 een CO 2 -negatieve onderneming te zijn, zoals Interface beoogt, moet het bedrijf meer CO 2 -opslag realiseren dan er wordt uitgestoten, zonder het gebruik van compensaties. Op weg daarnaartoe gaat Interface verder met het transformeren van de eigen activiteiten en materialen. Ook werkt ze samen met leveranciers om de CO 2 -voetafdruk van de grondstoffen (Scope 3 emissies) verder terug te dringen.

Hurd vervolgt: “Als Interface het kan, kan elk bedrijf het. Wij nodigen anderen uit om zich bij ons aan te sluiten, terwijl we werken aan het leveren van een bijdrage aan het omkeren van de opwarming van de aarde en om het bedrijf zodanig te runnen dat er een klimaat behouden blijft, dat geschikt is om in te leven.”