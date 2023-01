Marktleider kunststof kozijnen lid van VKG Keurmerk

De grootste producent van kunststof kozijnen in Nederland, de VHZ Groep, is nu ook lid geworden van de branchevereniging VKG Keurmerk. Dat biedt partijen meer zekerheden en voedt de gedeelde ambitie om de branche verder te verduurzamen.



Met het lidmaatschap van de branchevereniging VKG Keurmerk zijn ook de producerende bedrijven Kumij, Transcarbo, Smits kozijnen en Europrovyl, alle deel uitmakend van de VHZ Groep, lid geworden. Leden van het VKG Keurmerk geven iedere dag prioriteit aan kwaliteit en duurzaamheid. Het aansluiten van marktleider VHZ Groep (kozijnen, ramen en deuren) geeft deze inspanningen een krachtige impuls, waardoor de branche zich sterker profileert en binnen de bouwwereld bijdraagt aan waardevolle ontwikkelingen, aldus VKG Keurmerk. VKG keurmerk zelf biedt garantie op kwaliteit van product en montage, houdt zicht op de processen en waarborgt de garanties van de leverancier.

Recycling

“Met het aansluiten van deze vier fabrikanten vergroten we de impact van het VKG Recyclesysteem”, zegt Albert Zegelaar, directeur VKG Keurmerk (rechts op de foto). “Daarin worden afgeschreven kunststof kozijnen tot schone PVC-korrels vervaardigd en alle reststukken en zaagafval tot nieuwe grondstoffen gemaakt. Gezamenlijk hebben we nog meer slagkracht om met kunststof kozijnen een belangrijke bijdrage te leveren aan innovatie en de verduurzaming van woningen en gebouwen.”

Ben Bergsma, CEO van de VHZ Groep (links), vult aan: “Duurzaamheid bepaalt onze innovatiekalender. Onze missie is met duurzame kozijnoplossingen een betere leefomgeving creëren voor toekomstige generaties. Duurzaamheid is het onderwerp dat nu en in de komende jaren centraal staat. De grondstoffenproblematiek en de klimaatcrisis vragen om baanbrekende innovatie en een heldere visie”, zegt Bergsma.

“Met zijn allen hebben wij bij VKG die visie en gaan voor die innovatie. VHZ is ook op dit vlak een grote aanwinst om de ingeslagen weg met nog meer kennis, netwerk en overtuiging te vervolgen”, aldus Zegelaar.

Kwaliteit

Of je van ze houdt of niet, kunststof kozijnen kennen een lange levensduur evenals de mogelijkheid tot 100% recycling. VKG Keurmerk bewaakt de kwaliteit van producten en processen in de branche en werkt aan duurzame innovatie. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in vier zekerheden:

kwaliteit;

garantie & waarborgfonds;

controle & transparantie;

duurzaamheid.

Er wordt met de hele keten samengewerkt om deze zekerheden te waarborgen. De VKG-voorwaarden zijn strenger dan de Europees geldende wet- en regelgeving omtrent kunststof kozijnen. Daarnaast wordt er continu gewerkt aan innovatie, op gebied van productkwaliteit, (bij)scholing voor monteurs en duurzaamheid.

Kijkend naar de kozijnen van de VHZ Groep dan vallen verder deze aspecten op:

lange levensduur (50-75 jaren);

100% recyclebaar;

hoge thermische isolatiewaarde;

hoge akoestische isolatiewaarde;

onderhoudsarm;

vlamdovend;

inbraakwerend;

aantrekkelijk in aanschafprijs;

lage onderhoudskosten.

VHZ is de grootste verwerker van kozijnen in Nederland, produceert 180.000 kozijnen per jaar en heeft jaarlijks een omzet van 190 miljoen euro. Het bedrijf maakt deel uit van de portefeuille van Gilde Equity Management.

Bron: Persbericht VKG keurmerk

Foto boven: VHZ Groep

Foto onder: VKG Keurmerk