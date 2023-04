Advertorial: Draagkracht voor duurzaamheid in beeld

Wist je dat kalkzandsteen een natuurlijk bouwproduct is? Het grootste bestandsdeel is zand, wat gewonnen wordt vanuit eigen zandwinlocaties. De zandwinning ligt nabij de fabrieken, zodat transportafstanden kort zijn. Maar daar blijft het niet bij. We blijven innoveren en kijken naar mogelijkheden hoe onze kalkzandsteenproducten nog duurzamer kunnen worden.

Benieuwd hoe we nu al een bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van de MKI en MPG? Bekijk dan onze gloednieuwe duurzaamheidsvideo.

Samen bouwen voor toekomstige generaties!